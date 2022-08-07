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肯德基快閃54折倒數！爽吃咔啦脆雞+蛋撻　父親節速食優惠看這裡

▲▼肯德基2日限定快閃57折！「雙享桶」含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，只要$419，現省319元。（圖／業者提供）

▲肯德基快閃54折，一次爽吃炸雞、蛋撻，只到8/8。（圖／業者提供）

記者林育綾、蕭筠／綜合報導

把握父親節優惠！肯德基即日起至8/8快閃推出「爸氣爽嗑歡聚餐」，整桶咔啦脆雞加上原味蛋撻，原價738元，直接下殺54折，限時優惠價399元。此外頂呱呱也祭出「1斤雞下殺7折」優惠，滿滿600克的多汁原味炸雞只要199元。摩斯漢堡也有「3大父親節限定優惠」活動，包括大杯拿鐵、卡布奇諾「2杯88元」等。

● 肯德基

肯德基即日起～8/8 限時推出「爸氣爽嗑歡聚餐」，內含整桶咔啦脆雞x8，加上原味蛋撻x6，只要上官網預訂，直接下殺54折，就能在預訂快取專屬通道領餐，讓全家一起大口爽嗑酥脆多汁的咔啦脆雞，還有超人氣163酥脆撻皮香濃原味蛋撻，原價738元，限時優惠價399元，讓消費者大呼「真的超划算！」

▲▼肯德基「爸氣爽嗑歡聚餐」限時3天下殺54折。（圖／業者提供）

▲肯德基「爸氣爽嗑歡聚餐」限時下殺54折。（圖／業者提供）

●頂呱呱

頂呱呱即日起至8/8 於全門市祭出「1斤雞下殺7折」優惠，滿滿600克的多汁原味炸雞只要199元（外送平台為259元）就能吃到，每人限購2份，數量有限、售完為止；加碼推銅板加價購活動，可享有35元地瓜薯條、45元呱呱包及25元飲料等，加價購每人限買10組。

另至8/26 還有「電子優惠券」可以使用，一共有2大優惠，包括「7大品項均一價48元吃」是以周周推出1品項優惠為主，依序為地瓜薯條、甜甜包2份、辣味炸雞、脖子200g、大杯紅茶雪泥、原味炸雞及呱呱包，最高下殺6折，幫速食控省一波荷包。而「99元點心組」則是用99元就能吃到小套餐，像是有原味炸雞+地瓜薯條+飲品1杯、阿勇雞塊+呱呱包+飲品1杯等共4種組合選擇，期間只要於門市出示電子優惠券就能享優惠。

● 摩斯漢堡

摩斯即日起至8/8 祭出「3大父親節限定優惠」活動，其中「爸氣喝咖啡」有大杯拿鐵、卡布奇諾「2杯88元」不限冷熱；而「元氣吃飽堡」則主攻單點「日式多蜜和牛堡」或「超級大麥元氣牛肉珍珠堡」，享優惠價99元、88元；最後的「愛爸爸雙人餐」則內含日式多蜜和牛堡或超級大麥元氣牛肉珍珠堡（2選1）搭配黃金炸蝦堡、大份薯條、方塊薯餅、大杯冰紅茶2杯，優惠價只要288元。

▲摩斯漢堡父親節優惠。（圖／業者提供）

● 麥當勞

麥當勞即日起至8/16 日推出「麥當勞深夜食堂」，期間每日晚上10點至凌晨3點，只要使用歡樂送訂餐即可享指定套餐優惠最高84折起，一共有2套餐選擇，包括「深夜雞腿套餐（2塊麥脆雞腿+1杯38元冷／熱飲）」及「深夜雞塊套餐（12塊麥克雞塊+1杯38元冷／熱飲）」，這2組套餐都是深夜時段才有賣，且還能享優惠價。提醒門市、外送平台不參與此活動。

● 拿坡里
拿坡里即日起至8/31 祭出限時「買8送8」優惠，期間凡於全門市購買「義式雞腿桶」就送「8隻義式雞翅」，且只送不賣，且雞腿桶還享73折下殺優惠。

● 必勝客
必勝客即日起至8/29祭出平日限定（周一至周五、國定假日除外）「買1送1」優惠，只要透過「PK雙饗卡」APP下擔任一口味紙包飯，就可免費多吃個人夏威夷比薩1個，一次爽嗑雙倍美味，還能現省85元。目前紙包飯有「松露牛肝菌干貝起司」及「粉紅醬海鮮起司」共2種口味選擇。另，全門市、官網還有限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠。

● 達美樂
達美樂全台169家門市「外帶披薩半價」，無論是小披薩或大披薩、買一個或很多個「通通半價」，讓消費者不再困擾買1送1的份量及優惠感，依照自己的需求輕鬆購買。

▲達美樂外帶披薩通通半價，不限一個、多個購買數量。（圖／業者提供）

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