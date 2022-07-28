肯德基新推「冬蔭功」香辣咔啦炸雞！泰式重口味第2波限時開賣

▲肯德基推出第二波泰式重口味新品「冬蔭功坤咔香辣脆雞」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基繼上一波推出「酸辣滴咔泰檸脆雞」後，如今推出第二波泰式重口味新品「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，在咔啦脆雞酥脆外皮，淋上獨門泰式爽辣冬蔭功醬，飽含濃郁鮮蝦底味，與滿滿香茅、南薑、檸檬葉香氣，帶給消費者鮮、香、酸、辣的豐富層次，8月2日起限時開賣！

肯德基帶消費者一秒到泰國，開啟重口味第二團，即將推出「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，特別以有泰國「國湯」之稱的冬蔭功（泰式酸辣蝦湯），結合酥脆多汁的咔啦脆雞，以泰式香茅、南薑、檸檬葉、辣椒與鮮蝦粉等，熬製成道地的獨門泰式冬蔭功醬，先淋在咔啦脆雞上，再撒上由辣椒與檸檬葉特製的風味灑粉增加香氣層次，爽辣涮嘴，讓人大呼過癮，

「冬蔭功坤咔香辣脆雞」將於8月2日～9月5日期間限定登場，單點72元，也可搭配個人餐、XL餐、雙人餐、派對餐等，都有優惠組合價。

另外，摩斯漢堡近來也推出新品「日式多蜜和牛堡」，源自西餐料理概念，選用澳洲飼養優質和牛，加入洋蔥丁製成肉排後，再以特有裹粉技術，將酥脆麵包粉裹上後入鍋油炸，用高溫瞬間鎖住鮮美肉汁，將食材的原始風味保留。風味濃厚的日式多蜜醬則由洋蔥、蘑菇、紅蘿蔔⋯等蔬菜一起炒香，釋放天然甜味，再放入蕃茄、法式紅醬與胡椒精心熬煮，打造出微辣且多層次的微妙口感，適合夏日嚐鮮，優惠價99元。

▲摩斯漢堡新品「日式多蜜和牛堡」主打夏日風味。（圖／業者提供）