　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

一家5口4人都被拐賣！3姊弟41年後終於重聚　生母仍下落不明

一家5口4人都被拐賣！3姊弟41年後終於重聚　生母仍下落不明

▲大陸一家5口人共有4人在41年前遭拐賣。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

中國大陸人口拐賣問題嚴重，福建南平蔡姓一家5口人，包括3姊弟和母親，共有4人於41年前先後被拐，蔡家二姊多年來苦尋家人，終於在2017年先找到獨居的父親，接著分別在2019年、2022年找到姊姊和弟弟，3姊弟終於團聚相擁而泣，接下來還要繼續尋找已經高齡78歲的母親，令人遺憾的是，他們的父親已經抱憾而逝，未能盼到與家人團聚。

根據搜狐網報導，現居住於福建寧德屏南縣的女子蔡右紅是人口拐賣集團受害者，41年前他們一家5口在福建南平生活，沒想到母親、弟弟、妹妹和她自己都先後遭人拐賣，全家只剩下父親1個人。

蔡右紅回憶，1981年11月某日姊弟3人的母親出門後就沒有再回來，5歲的妹妹和3歲的弟弟接著也被一名重慶男子帶走後從此失去消息；弟妹失蹤後不久，蔡右紅某日也被張姓房東帶離家，並被送到屏南縣雙溪鎮一個偏遠山村張姓村民家中。

「我當時已經懂事，一直清楚地記得自己的名字和家人的情況」，蔡右紅表示自己當時一直哭著要回家，但養母明白表示她是自己花了300元買來做童養媳的，讓她別逃走，無奈之下她也只得留下，開始過著每天幫忙家務、上山砍柴，並且飽受養母打罵的日子。

一家5口4人都被拐賣！3姊弟41年後終於重聚　生母仍下落不明

▲蔡右紅與父親合照。（圖／翻攝自網易新聞）

蔡右紅於19歲時與養母家的大兒子結婚、生養一對兒女，而她也開始打聽親生父母的消息，直到2017年，她才終於找到當時已經79歲高齡的親生父親，但對方當時已經神智不太清楚，並且於2019年過世。

今年6月，蔡右紅向南平警方報案，希望警方能夠幫忙尋找她的母親和弟妹，幸運的是，沒過多久警方就向她表示，已經找到她的弟弟，3名涉嫌拐賣她家人的嫌犯也已經遭到抓捕；接著在7月初，蔡右紅和姊弟共3人終於在分別41年後相認團聚，雖然3姊弟接下來還要再沒有照片、沒有詳細地址的情況下，尋找親生母親，但3姊弟已經不再孤立無援，他們還有彼此可以互相扶持。

延伸閱讀
獨家直擊／粉絲打造101火星牆　《原子》夏浦洋、陳峻廷現身認證
裴洛西訪台…共軍「環台軍演」施壓　總統府：嚴正要求中國理性自制
日本黑道超高齡化！　60歲還在前線火拼…組長竟窮到搭公車逃亡

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
西瓜「最危險吃法」曝！　專家示警：有2狀態別吃了
為何法律禁止捐款給國軍？　網：軍閥就是這樣來的
中元普度「10種食物」別拜！命理師：拜錯恐惹禍上身
五堅情首攻小巨蛋！才唱3首歌...邱鋒澤突宣佈：不唱了
台北市宣布：飲料店不得提供「一次用」塑膠杯　12／1起實施
快訊／20架共機、14共艦海空聯合演習　國防部動用岸置飛彈反
一家5口4人都被拐賣！3姊弟41年後終於重聚　生母仍下落不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

狂砸2660萬「買彩券輸293萬」　男怒告店家…竟勝訴獲賠！

一家5口4人都被拐賣！3姊弟41年後終於重聚　生母仍下落不明

解放軍常態化軍演？　趙建民：重新改變兩岸現狀「海峽中線沒了」

大陸再發航行警告！渤海海域展開「為期一個月」軍事演習

解放軍6日持續軍演　稱檢驗「對陸打擊、對海突擊」能力　

遼寧盤錦堤壩被洪水沖到潰口！陸地成汪洋「緊急疏散8000多人」

陸媒盤點解放軍鎖台武器　東風系列「同城、沖繩快遞」全發射

陸學者稱近期反制不算經濟制裁　暗示ECFA可能「失去繼續的意義」

快訊／解放軍發布「航行警告」！　連續10天黃海實彈射擊

中俄外長金邊會面　王毅大讚俄羅斯「第一時間支持一中原則」

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

雨天限定「輕功階上飄」　最快速下樓梯懶人法XD

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

狂砸2660萬「買彩券輸293萬」　男怒告店家…竟勝訴獲賠！

一家5口4人都被拐賣！3姊弟41年後終於重聚　生母仍下落不明

解放軍常態化軍演？　趙建民：重新改變兩岸現狀「海峽中線沒了」

大陸再發航行警告！渤海海域展開「為期一個月」軍事演習

解放軍6日持續軍演　稱檢驗「對陸打擊、對海突擊」能力　

遼寧盤錦堤壩被洪水沖到潰口！陸地成汪洋「緊急疏散8000多人」

陸媒盤點解放軍鎖台武器　東風系列「同城、沖繩快遞」全發射

陸學者稱近期反制不算經濟制裁　暗示ECFA可能「失去繼續的意義」

快訊／解放軍發布「航行警告」！　連續10天黃海實彈射擊

中俄外長金邊會面　王毅大讚俄羅斯「第一時間支持一中原則」

向佐爆偷吃！郭碧婷昔曝「不婚卻閃婚主因」網心疼：活成不想要的樣子

曹興誠遭聯電切割！周玉蔻火大點名現任董事長：怎那麼沒用？

炎亞綸神預測天氣狀態　命中率超準：我要自己蓋一座廟嗎？

西瓜「最危險吃法」曝！他中毒亡　專家示警：有2狀態別吃了

館長想捐國軍100萬遭法律卡關？他打臉「不難啊」：前2年才捐200萬

台南酒駕事故降21.4％叫防制成效不彰？　南警有話要說！

江宏傑替獅隊開球改穿22號　預約下次挑戰應援

五堅情首站上台北小巨蛋！　才唱3首歌...邱鋒澤突宣佈：不唱了

高顏值的創意料理！「春捲皮炸花朵」5招輕鬆搞定

林智勝瘋狂纏鬥　王溢正這一球未獲青睞嬌嗔笑指主審

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

共軍公布逼近花蓮海岸線軍演照！被質疑P圖

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

快訊／解放軍發布「航行警告」！　連續10天黃海實彈射擊

大陸再發航行警告！渤海海域軍演一個月

海南三亞封城　超過8萬名遊客滯留

王毅：孫中山會說蔡英文是「不肖子孫」

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

快訊／陸宣布：繼續對台「3區域」實戰軍演

陸企超帶種慶祝「裴洛西抵台」　慘遭轟爆

陸外交部「劍指」美國執行「8項反制措施」

東引火燒山　衝微博熱搜第一名

士力架把台灣列國家　遭陸網出征

裴洛西訪台就捐90%家產給共軍！大陸企業家秒刪文

一家5口4人都被拐賣　生母仍下落不明

更多熱門

相關新聞

小三愛上已婚男「熬成正宮」　被綠前任變大老闆

小三愛上已婚男「熬成正宮」　被綠前任變大老闆

衛福部醫福會執行長王必勝曾陷入外遇風暴，起初他只說林姓護理師是認識很久的同事，如今則認了彼此關係「不適當、不應該」，兩人現在已經結束，發生外遇，部分的第三者總希望自己最後能夠成功取代配偶，確實有不少小三被扶正後，才發現狀況並非自己想像的完美。

出遊拍婚紗！她因「這件事」慘被丟包服務區爆哭

出遊拍婚紗！她因「這件事」慘被丟包服務區爆哭

姊妹花陳屍屋內　公寓租金竟調漲

姊妹花陳屍屋內　公寓租金竟調漲

穿露下乳泳衣旅拍男友氣爆...她：記錄身體有錯嗎

穿露下乳泳衣旅拍男友氣爆...她：記錄身體有錯嗎

林哲熹「懷中痛別7歲愛犬」

林哲熹「懷中痛別7歲愛犬」

關鍵字：

周刊王拐賣販賣人口拐賣人口福建

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

共軍公布逼近花蓮海岸線軍演照！被質疑P圖

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

孫安佐突大動作預告「今晚6點公開所有事」！

遭聯電切割「已非榮譽董事長」　曹興誠回應了

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

8女模拍MV「突遭17惡煞性侵」！民眾怒攻黑幫大本營

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面