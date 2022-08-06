一家5口4人都被拐賣！3姊弟41年後終於重聚　生母仍下落不明

▲大陸一家5口人共有4人在41年前遭拐賣。（圖／翻攝自網易新聞）



圖文／CTWANT

中國大陸人口拐賣問題嚴重，福建南平蔡姓一家5口人，包括3姊弟和母親，共有4人於41年前先後被拐，蔡家二姊多年來苦尋家人，終於在2017年先找到獨居的父親，接著分別在2019年、2022年找到姊姊和弟弟，3姊弟終於團聚相擁而泣，接下來還要繼續尋找已經高齡78歲的母親，令人遺憾的是，他們的父親已經抱憾而逝，未能盼到與家人團聚。

根據搜狐網報導，現居住於福建寧德屏南縣的女子蔡右紅是人口拐賣集團受害者，41年前他們一家5口在福建南平生活，沒想到母親、弟弟、妹妹和她自己都先後遭人拐賣，全家只剩下父親1個人。

蔡右紅回憶，1981年11月某日姊弟3人的母親出門後就沒有再回來，5歲的妹妹和3歲的弟弟接著也被一名重慶男子帶走後從此失去消息；弟妹失蹤後不久，蔡右紅某日也被張姓房東帶離家，並被送到屏南縣雙溪鎮一個偏遠山村張姓村民家中。

「我當時已經懂事，一直清楚地記得自己的名字和家人的情況」，蔡右紅表示自己當時一直哭著要回家，但養母明白表示她是自己花了300元買來做童養媳的，讓她別逃走，無奈之下她也只得留下，開始過著每天幫忙家務、上山砍柴，並且飽受養母打罵的日子。

▲蔡右紅與父親合照。（圖／翻攝自網易新聞）



蔡右紅於19歲時與養母家的大兒子結婚、生養一對兒女，而她也開始打聽親生父母的消息，直到2017年，她才終於找到當時已經79歲高齡的親生父親，但對方當時已經神智不太清楚，並且於2019年過世。

今年6月，蔡右紅向南平警方報案，希望警方能夠幫忙尋找她的母親和弟妹，幸運的是，沒過多久警方就向她表示，已經找到她的弟弟，3名涉嫌拐賣她家人的嫌犯也已經遭到抓捕；接著在7月初，蔡右紅和姊弟共3人終於在分別41年後相認團聚，雖然3姊弟接下來還要再沒有照片、沒有詳細地址的情況下，尋找親生母親，但3姊弟已經不再孤立無援，他們還有彼此可以互相扶持。

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