他「iPad mini6不買　想買mini5」…果粉笑：想做善事幫清庫存

▲ 網友「iPad mini6不買，想買mini5」。（圖／pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於3C產品每個人追求的不同，有的人強調性能、有的人追求價格實惠、有的人想買最新型。而PTT上有一名網友正非常猶豫自己平時只想打遊戲看劇「該入手iPad mini6還是iPad mini5？」網友們都勸他：買新不買舊。

一名網友於PTT以「現在買ipad mini 5還堪用嗎？」為題發文，表示2019年版的iPad mini5 256g wifi版的價格約為1萬4000元左右，相比起來iPad mini6 64g的價錢為1萬4900元，二者價格差不多。自己主要用途為玩手遊跟看劇而已，想說蘋果舊版的性能應該也很好，所以想「棄iPad mini6買mini5」，並提問網友覺得如何。

▲ 原PO想「棄iPad mini6買mini5」，提問網友覺得如何。（圖／翻攝自PTT）

此文一出許多人都持反對意見，「買新不買舊」、「電子產品一律建議買新不買舊，寧可買效能過剩，也不要買非常剛好符合自己使用習慣的，避免臨時使用上的需求」、「mini5用的A12而已，無印9代都用A13了」、「想做善事幫忙清庫存可以買」、「如果不是唯一指名home鍵，實在沒有選mini5的必要(耳機孔非必要)」、「最新一代性能強好幾倍」、「幹嘛去清庫存買5…」、「8000都不會考慮」、「夠用。但系統更新會少三年。不划算」、「以前ipad mini5的螢幕比例 看影片 跟iphone大小差不多 上下超大黑邊」、「玩玩手遊看看劇為什麼要256G 新版的64G不是更好」。

也有網友提出自身經驗，「會更新幫你降速，不要不信」、「效能約等於778 你的手遊是原神就會跑不動」、「堪用 但是大型遊戲會明顯閃退」、「光那個機械式Home鍵就不行了 用久必下陷」、「我有一台mini一代 他除了能開機和關機外啥都不支援」、「手上有mini2，開個PTT都卡成狗」、「我家有mini2 跟mini4 只能說一點都不順，玩大型遊戲會閃退」。