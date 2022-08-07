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NEJM曝中國新病毒！「瑯琊」動物傳人累計35例　可誘發致死性疾病

▲▼中國率先爆發covid-19，如今再傳出動物傳人新病毒「瑯琊」（Langya virus，LayV）。（圖／路透）

▲中國率先爆發covid-19，如今再傳出動物傳人新病毒「瑯琊」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

中國武漢首先爆發的COVID-19疫情尚未在全球結束大流行，如今中國境內竟又發現動物傳人的新病毒，權威醫療期刊NEJM於4日刊登相關發現，將此可誘發人類致死性疾病的新病毒命名為瑯琊病毒（Langya virus，LayV）。

醫師杜承哲6日在臉書發文表示，目前國際最具聲望的權威醫療期刊NEJM於4日刊登一篇新發現文章，這次新的可動物傳人的病毒是由中國北京、青島的微生物學者所發現。

杜承哲引述一則貼文，目前山東、河南已發現「瑯琊病毒」的蹤跡，該病毒屬於副黏液病毒科的亨尼帕病毒屬，最令人憂心的是感染後可誘發致死性疾病。

目前，感染瑯琊病毒並發病的共有35例，症狀為發熱、疲憊無力和咳嗽等。

杜承哲解釋，人工飼養的動物如狗，有5％發現血清陽性，山羊則有2％，另外針對25種的動物檢驗中，鼩鼱（ㄑㄩˊ ㄐㄧㄥ，shrew）是當中血液陽性比例最高的，262隻受檢，71隻陽性，比例高達27，推測可能是瑯琊病毒的天然宿主。

瑯琊病毒的近親是同屬於Henipavirus的立百病毒（Nipah virus），在孟加拉、迦納和印度等地都爆發過區域性疫情。印度西孟加拉邦的立百病毒被認為偶人傳人能力，曾爆發醫院內感染，致死率40％。

杜承哲表示，目前只需密切注意後續研究結果，尤其是否發展成人傳人，暫時來說，措施應該已經足夠，「希望病毒不要獲得新能力，謝謝。」

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