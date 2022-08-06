用中國軟體遭駭！車站螢幕「老巫婆竄訪」　台鐵：若有疏失將懲處

▲台鐵車站電子廣告看板遭駭客入侵。（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者李姿慧／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西日前旋風式訪台，中國對台文攻武嚇，台鐵新左營站電子螢幕遭駭客入侵出現「老巫婆竄訪」，台鐵緊急報警並追究廠商責任，事後查出該看板使用中國軟體，讓行政院政員吳澤成說重話要交部對台鐵局祭處分。對此，台鐵表示，若調查有疏失，內部將進行懲處。

裴洛西訪台之際，台鐵新左營站大廳電子螢幕上竟出現簡體字寫著：「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰」、「偉大華夏終將統一」，台鐵隨即要求廠商斷電，事後更向警方報警，並打算依照合約追究廠商責任。

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不過事後查出新左營站螢幕涉及使用中國軟體遭駭，讓行政院政務委員吳澤成昨(8/5)說重話，指公務機關與關鍵基礎設施不得使用中國資通產品，包括委辦或發包廠商在內，台鐵這次事件根本是不該發生的事，應追究未做內部把關的責任，主管機關交通部也可祭出處分。

對此，台鐵表示，經查新左營站螢幕牆是宣揚廣告公司設置，該公司確實使用陸製軟體，惟係以外部網路介接，並未介接台鐵局公務網路，因此台鐵局內部資訊系統及資安防護未受到影響。當日調查局高雄市調查處已至現場瞭解相關情形，並將網路傳輸設備及推播用系統拆除攜回調查。

▲台鐵新左營站電子看板使用中國軟體遭駭客入侵。（圖／翻攝王浩宇臉書）

台鐵表示，經全面檢視各場站多媒體廣告建置情形，共有19個車站設有電子看板，其中僅新左營站1處使用陸製軟體，即宣揚廣告公司，另花蓮站有1面非連網電子看板設備採用陸製產品，目前已關機；其餘17個車站皆使用台灣製產品及軟體，推播無資安疑慮。

台鐵表說明，有關公務機關與關鍵基礎設施不得使用中國資通產品，台鐵依規定積極配合辦理，完成資料盤點填報管考系統及限期汰換作業，並持續滾動檢討更新，針對無法如期於去(110)年12月31日前完成汰換產品，將行政院函示「公務機關使用大陸廠牌資通訊產品評估原則」，同意以停止使用或不得與公務環境介接方式專案列管，同時於該產品使用年限屆期後禁止使用及不得採購大陸廠牌資通訊產品。

台鐵強調，有關電子看板軟體使用大陸製品，台鐵局將等調查局高雄市調查處調查結果出爐後，依規定檢討廠商及相關人員的管理缺失及責任，若台鐵人員有疏失，會進行內部懲處。