　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

用中國軟體遭駭！車站螢幕「老巫婆竄訪」　台鐵：若有疏失將懲處

▲▼台鐵車站電子廣告看板遭駭客入侵。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲台鐵車站電子廣告看板遭駭客入侵。（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者李姿慧／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西日前旋風式訪台，中國對台文攻武嚇，台鐵新左營站電子螢幕遭駭客入侵出現「老巫婆竄訪」，台鐵緊急報警並追究廠商責任，事後查出該看板使用中國軟體，讓行政院政員吳澤成說重話要交部對台鐵局祭處分。對此，台鐵表示，若調查有疏失，內部將進行懲處。

裴洛西訪台之際，台鐵新左營站大廳電子螢幕上竟出現簡體字寫著：「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰」、「偉大華夏終將統一」，台鐵隨即要求廠商斷電，事後更向警方報警，並打算依照合約追究廠商責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過事後查出新左營站螢幕涉及使用中國軟體遭駭，讓行政院政務委員吳澤成昨(8/5)說重話，指公務機關與關鍵基礎設施不得使用中國資通產品，包括委辦或發包廠商在內，台鐵這次事件根本是不該發生的事，應追究未做內部把關的責任，主管機關交通部也可祭出處分。

對此，台鐵表示，經查新左營站螢幕牆是宣揚廣告公司設置，該公司確實使用陸製軟體，惟係以外部網路介接，並未介接台鐵局公務網路，因此台鐵局內部資訊系統及資安防護未受到影響。當日調查局高雄市調查處已至現場瞭解相關情形，並將網路傳輸設備及推播用系統拆除攜回調查。

▲▼台鐵新左營站電子看板使用中國軟體遭駭客入侵。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲台鐵新左營站電子看板使用中國軟體遭駭客入侵。（圖／翻攝王浩宇臉書）

台鐵表示，經全面檢視各場站多媒體廣告建置情形，共有19個車站設有電子看板，其中僅新左營站1處使用陸製軟體，即宣揚廣告公司，另花蓮站有1面非連網電子看板設備採用陸製產品，目前已關機；其餘17個車站皆使用台灣製產品及軟體，推播無資安疑慮。

台鐵表說明，有關公務機關與關鍵基礎設施不得使用中國資通產品，台鐵依規定積極配合辦理，完成資料盤點填報管考系統及限期汰換作業，並持續滾動檢討更新，針對無法如期於去(110)年12月31日前完成汰換產品，將行政院函示「公務機關使用大陸廠牌資通訊產品評估原則」，同意以停止使用或不得與公務環境介接方式專案列管，同時於該產品使用年限屆期後禁止使用及不得採購大陸廠牌資通訊產品。

台鐵強調，有關電子看板軟體使用大陸製品，台鐵局將等調查局高雄市調查處調查結果出爐後，依規定檢討廠商及相關人員的管理缺失及責任，若台鐵人員有疏失，會進行內部懲處。

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
單親媽戰人夫嗲喊「那個來不要舔」　正宮驚見大尺度裸照
孫安佐「槍在手」嗆加倍奉還！　狄鶯回應了
共軍實彈射擊1小時半結束？　他4分析「見不好也得收」
快訊／午後雨彈報到！6縣市大雨特報　大雷雨開轟2區
全家被陸制裁！　裴洛西16歲金孫說話了
KID揭求子心酸！妻打7天針「取16顆卵」：檢查出滿多問題

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆+319！全市專責病房收治27人　林右昌：空床率65.8%

「半夜不睡為了什麼」他PO國旗照：守護台灣每個人！酸民不敢嘴了

快訊／午後雨彈報到！6縣市大雨特報　大雷雨開轟2區1小時

誤觸未爆彈變肢障！他靠黃金右手養大5孩子　退休樂學書法當志工

大筆訂單回來了！企業豪訂5千中秋禮盒　飯店業再祭優惠搶散客

用中國軟體遭駭！車站螢幕「老巫婆竄訪」　台鐵：若有疏失將懲處

死亡+51！40多歲女未接種疫苗「長期臥床」　到院前無生命徵象

MIS-C增3例！11歲男童「打過2劑疫苗」　確診半個月後全身紅疹、嘔吐

快訊／本土+19753！各縣市分布曝光　新北市破三千例最多

快訊／今增51死！本土+19753、境外+212

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

雨天限定「輕功階上飄」　最快速下樓梯懶人法XD

基隆+319！全市專責病房收治27人　林右昌：空床率65.8%

「半夜不睡為了什麼」他PO國旗照：守護台灣每個人！酸民不敢嘴了

快訊／午後雨彈報到！6縣市大雨特報　大雷雨開轟2區1小時

誤觸未爆彈變肢障！他靠黃金右手養大5孩子　退休樂學書法當志工

大筆訂單回來了！企業豪訂5千中秋禮盒　飯店業再祭優惠搶散客

用中國軟體遭駭！車站螢幕「老巫婆竄訪」　台鐵：若有疏失將懲處

死亡+51！40多歲女未接種疫苗「長期臥床」　到院前無生命徵象

MIS-C增3例！11歲男童「打過2劑疫苗」　確診半個月後全身紅疹、嘔吐

快訊／本土+19753！各縣市分布曝光　新北市破三千例最多

快訊／今增51死！本土+19753、境外+212

《民雄鬼屋》家人「助道士性侵」女兒是真的！　導演曝幕後驚人真相

基隆+319！全市專責病房收治27人　林右昌：空床率65.8%

「半夜不睡為了什麼」他PO國旗照：守護台灣每個人！酸民不敢嘴了

比基尼妹拍辣照　水中驚見「蒼白右手」伸到她腿邊！全網毛炸

確保農漁民生計　劉建國邀陳吉仲座談...農委會啟動產銷調節措施

餵手機吃照片！盤點7間金門特色旅店　閩南古厝點滿幽靜愜意氣氛

25歲演9歲！《孤兒怨2》最恐怖蘿莉回歸　「道德感全無」手段更狠

筒香嘉智打擊不振被海盜釋出　留美尋找新天地

鄭文燦稱張善政「跟親中小黨連線」　藍嗆：民進黨不抹紅不會選舉

孫安佐「槍在手」嗆加倍奉還　狄鶯老神在在：我兒子聰明又善良

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

生活熱門新聞

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

妹妹被老男人包月「賺10萬」！姐一聽崩潰

突收網購通知「台灣全部停發」真相曝光

幼教師帶男友回家！鄰居狂罵：私德有問題

軍艦逼近花蓮海岸線「是P圖」！賞鯨業者揭真相

立秋「男女行房超母湯」禁忌曝光！

台灣此刻需要團結！黃暐瀚喊話：偏藍偏紅的國人快清醒

只有一個中國！她神曝1細節「沒毛病」　台人狂刷讚

戰爭開打怎麼辦？　這1躲藏地絕不會投彈！

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

訂飲料要求醬油　店員逗趣回應

農曆七月超商驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

颱風最快下週一生成！　午後大雷雨轟炸

更多熱門

相關新聞

曹興誠一度主張「統一公投」！對中國態度轉變全因在聯電遇到這件事

曹興誠一度主張「統一公投」！對中國態度轉變全因在聯電遇到這件事

聯電創辦人曹興誠昨針對中共對台軍演大動作召開記者會，不但用「他可能以為台灣人都貪財怕死」向中國國家主席習近平嗆聲，還直接宣布捐出30億新台幣（約1億美元）強化台灣國防，其實過去曹態度曾是親中，但20多年前在中國投資和艦案，惹了一身官司，造就現在他堅守反共立場。

中國經濟榮景已過？聯電曹興誠曝：台商能跑的、10年前就跑了

中國經濟榮景已過？聯電曹興誠曝：台商能跑的、10年前就跑了

快訊／解放軍發布「航行警告」！　連續10天黃海實彈射擊

快訊／解放軍發布「航行警告」！　連續10天黃海實彈射擊

吳釗燮譴責中國軍演極度挑釁　「台灣絕不會是最後一塊拼圖」

吳釗燮譴責中國軍演極度挑釁　「台灣絕不會是最後一塊拼圖」

全球航運半數「必經台海」　軍演毀供應鏈

全球航運半數「必經台海」　軍演毀供應鏈

關鍵字：

台鐵懲處新左營螢幕老巫婆中國軟體

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

共軍公布逼近花蓮海岸線軍演照！被質疑P圖

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

孫安佐突大動作預告「今晚6點公開所有事」！

遭聯電切割「已非榮譽董事長」　曹興誠回應了

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

8女模拍MV「突遭17惡煞性侵」！民眾怒攻黑幫大本營

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面