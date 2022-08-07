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旅遊會這招超方便　「超商送洗」直送你家超商

圖、文／潔衣家提供

55688集團旗下品牌「潔衣家」與全台四大超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商）合作，全台超過12,000家服務據點提供消費者24H便利洗衣服務，還可在離島（澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島）使用，只要有超商的地方就可寄取件，出遊時至A店送，回家後再去家附近的B店取件，結合四大超商及全台物流強力支援，開創出新型態的洗滌服務。現在潔衣家推出限時優惠活動：超商送洗89折，使用A送B取再送整袋5折券，到「潔衣家粉專」再抽三件免費洗衣券，超殺的限時優惠活動，民眾可多加利用。

▲▼潔衣家「超商送洗」直送你家超商。（圖／潔衣家提供）

▲消費者可於55688 APP手機或潔衣家官網下單後至超商列印單據。

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，加上進入暑假旅遊旺季，愈來愈多民眾計畫出遊，而炎炎夏日中又以澎湖、小琉球、蘭嶼及綠島等水上活動最受旅客喜愛，但水上活動易把衣物弄濕，讓回程行李重量增加，還必須帶著滿是細菌的髒衣回家清洗，其實可利用超商送洗，洗完直送你家超商，省下行李空間，還免洗衣服。潔衣家表示，近期使用超商送洗A送B取的使用者比去年增加許多，可看出消費者對於不同地區寄取件的重視。

為消費者使用便利，55688集團整合旗下品牌資源並優化55688 APP，讓民眾旅遊出門在外，也可至55688 APP或潔衣家官網下單，下單完成、包裝好衣物後，再去超商列印單據，把包裝好的衣物交由超商店員寄貨即完成，消費者可在手機查詢洗衣進度，送洗完成會以簡訊通知取件，取件時貨到付款即可。

▲▼潔衣家「超商送洗」直送你家超商。（圖／潔衣家提供）

▲所有衣物經消毒靜置後洗滌，以紙箱寄回。

雖疫情趨緩，生活上的病菌還是不容小覷，潔衣家為確保消費者及工廠洗滌技師安全，所有衣物皆會經過消毒與靜置後才進行洗滌，洗滌完成再經過高溫隧道機殺菌、整燙、摺衣，以紙箱寄回，雖防疫洗滌流程較過往需增加2個工作天，可能導致出貨時間延遲，但潔衣家為讓消費者拿到乾淨整潔的衣物，不惜增加廠內工時，也希望消費者若有遇到延遲狀況請見諒，若有急用衣物請盡早下單或致電客服詢問 (02)2682-5005。

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