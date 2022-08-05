她拒付「4元影印費」寧打2年半官司　結局慘敗還得付4190裁判費

▲一名女子不願給付4元影印費，與店員發生爭執後提告騷擾、誹謗等罪，求償16萬元。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名女子2年前到超商影印文件，卻因為對「4元影印費」有意見，與店員發生爭執，堅硬不願給4塊錢，事後還向店員提告誹謗、騷擾、恐嚇等罪，求償16萬元，法院一、二審皆判她敗訴，並且須負擔兩次的裁判費共4150元。

女子小芬（化名）指控，她在2020年1月6日到高雄楠梓區一家超商影印文件，並由店員從旁協助，當她反應店員將其中1張A3的文件印成A4，店員卻開始態度不佳，雙方因而發生爭執。

小芬指稱，她給付27元的影印費後，店員故意拖時間不開發票，害她等了8至10分鐘，原本想說不計較準備離開，店員卻追出門外並制止她離去稱「現在妳沒有結帳，把影印紙拿出去，行為已違法，妳進來」，超商其他顧客聽到後，立刻對小芬投以異樣眼光，造成她名譽受損。

之後店員又持續以不正當理由要求小芬待在超商2小時，還繼續騷擾小芬要她留下姓名與電話，恐嚇說「隔日一起出來談」，還說謊我沒有開發票給妳，那等於交易沒有成功，而妳把影印的紙張拿出去了，代表是偷竊的行為」誣賴小芬，綜合上開言語，小芬認為店員所為之誹謗、強制、恐嚇及騷擾等行為，已經侵害她的人格法益，因此向店員請求16萬元的精神撫慰金。

店員反駁稱，當天小芬根本沒告知她想要影印的文件大小，還拒絕讓他確認，結果她自己印出的紙張尺寸不符，竟拒絕給付該張紙的影印費，最後只願付27元，拒付剩餘的4元，自己是出於職責，才要求小芬留下付款。

法官認為，店員上開行為的確沒有任何侵權行為，今年2月就駁回小芬之訴，但小芬不服仍續提上訴，二審法官也以相同理由，再次駁回其訴，全案確定，小芬還須負擔一、二審的裁判費，引用民法第77條之13、16，第一審須給付1660元，二審2490元，共4150元。