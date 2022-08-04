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想穿「露下乳泳衣」旅拍！男友爆氣大吵...她嘆：記錄身體有錯嗎

原PO想穿火辣泳衣去旅拍，男友跟她大吵。（圖／翻攝論壇《Dcard》）

▲原PO想穿火辣泳衣去旅拍，男友跟她大吵。（圖／翻攝論壇《Dcard》）

圖文／CTWANT

有時女生想辣一下，可要先過男友這關。近日有名女網友表示，她在社群上找到互惠旅拍的攝影師，時間也敲定，但男友看到她下單購買「露下乳泳衣」就爆氣，直接跟她大吵，現在還不讀不回，讓女網友很苦惱。

原PO近日在論壇《Dcard》發文說，「前陣子在IG上看到互惠旅拍，攝影師都已經找好了，時間也敲定跟人家講好了」，但男友看到她準備下單購買的泳衣，主打「南半球」、「露下乳泳衣」後，直接氣到跟她大吵。

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原PO表示，「現在不讀不回我，我就想問，想記錄自己的身體有錯嗎？難到旅拍還要穿高領，我要不要罩住臉算了？」原PO表示，她自己決定要去旅拍，不知道男友在氣什麼。

從原PO聊天紀錄可見，原PO密男友，「現在是怎樣，不讀不回，是想分手嗎」，她還傳了兩段語音訊息，但男友都沒回應。據《Dcard》另一篇外約的文章表示，旅拍就是在旅館進行室內拍攝，尺度通常較為清涼。

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆「立場互換妳不會介意嗎？男友只穿一條三角褲給女攝影師兩人單獨旅拍？大部分人都會介意的吧」、「你也沒有在尊重人捏本來就應該先討論吧」、「自己爽就不顧男友感受，那幹嘛不乾脆單身」、「那麼自私分一分最快，要拍全裸也沒人管你喔」、「旅拍通常拍一拍有氣氛都會」。

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