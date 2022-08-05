逛台東四維夜市租借或自備循環杯　可享各種好康

▲逛四維夜市租借或自備循環杯，可兌換5元抵用券及宣導品與TTpush台東金幣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣垃圾減量政策，台東縣環保局自7月17日起至10月30日止，每周日下午6點，在台東四維夜市設置循環杯租借攤位，供民眾租借購買飲料使用。環保局表示，活動期間民眾至活動攤位租借，或自備循環杯，即可兌換5元抵用券、宣導品與TTpush台東金幣，每周限量60組，名額有限，歡迎民眾多多利用，搶先前往活動攤位領取。

台東縣政府表示，使用循環杯已成為環保潮流趨勢，鼓勵民眾星期日到台東四維夜市消費，請自備循環杯，若未攜帶也可至夜市活動攤位租借，現場使用循環杯至飲料店家消費，降低垃圾處理量。

環保局指出，台灣夜市以小吃為名，民眾習慣搭配飲品享用，若是沒有良好管理方式，易使垃圾增加，而環保署公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」於7月1日推動，公告內容適用連鎖店家，而夜市店家多數為非連鎖，故不在自備優惠範圍。為擴大宣導垃圾減量，環保局將政策推廣至四維夜市，活動期間民眾至活動攤位租借循環杯，現場酌收押金100元，隨即發放5元抵用券於四維夜市消費使用，當日使用完將循環杯歸還後，立即退回押金，並可兌換宣導品與TTpush台東金幣；自備循環杯的民眾也享有此優惠，藉此養成民眾使用循環杯習慣，減輕垃圾處理負擔。