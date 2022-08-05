台東+227！縣府籲民眾盡快完成疫苗接種　落實防疫措施

▲台東縣今新增227確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣5日新增227位確診者，208名民眾戶籍或居住地分在台東、19名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案42707人、居隔者924人。另外，台東縣針對COVID-19確診者分流收治情況，截至8/4下午16點為止，住院收治人數為35、加強版集中檢疫所為30人、居家照護現管人數有1527人。

台東縣衛生局表示，縣內2養護機構今日監測期滿結案，但新增1養護機構群聚事件調查，總計縣內尚有4養護、2監所群聚事件監控中，今天共新增2例確診個案，皆為養護機構員工；監所無新增。

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衛生局提醒如曾確診個案，距當次確診發病日(無症狀者，以確診採檢日計算)後3個月內，再次接觸到確診個案，如於暴露後無症狀或未出現COVID-19相關症狀，無須再行匡列為接觸者進行居家隔離，且仍禁止直接接觸家中確診仍在居家照護期間親友。



衛生局再次呼籲民眾應儘快完成完整疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，如符合中央免戴口罩條件如騎機車/腳踏車、於山林(含森林遊樂區)、海濱活動時，仍應隨身攜帶口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩保護您我自身健康。新冠疫情資訊請參考台東縣衛生局官網-主題專區-新冠病毒防治：

https://www.ttshb.gov.tw/Announcement/C000046