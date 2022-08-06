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「半夜不睡為了什麼」他PO國旗照：守護台灣每個人！酸民不敢嘴了

▲▼國軍（圖／翻攝國防部發言人粉專）

▲原PO語重心長直呼，他熱愛台灣，「沒有人喜歡戰爭，但是我們絕不逃避。」（示意圖／翻攝國防部發言人粉專）

網搜小組／劉維榛報導

中共解放軍連3天軍演，總共30架跨越海峽中線，不斷挑戰台灣防衛底線，嚴重破壞台海現況。對此，一名國軍弟兄要大家別擔心，「因為有一群人不睡覺正在默默守護著台灣，24小時守護著大家」，動容文筆暖哭一票人。不僅如此，一名空軍弟兄也喊話，「我們最好的回擊，就是照常過我們的生活！」

一名男網友在Dcard以「軍人半夜不睡覺是為了什麼？」為標題發文，他身為職業軍人直呼，「我相信，很多人都對這次演習感受到恐慌，有少部份人甚至睡不著覺。」面對眾人不安，原PO以堅定且有信心的口吻喊話，「請不要擔心，放心睡覺，因為有一群人不睡覺正在默默守護著台灣，24小時守護著大家，守護著每一個住在台灣這塊土地的人。」

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原PO表示，他雖不喜歡政治，但也不討厭中共，「我很喜歡台灣，我想守護每一個我愛的人，台灣的每一個人，所以，無論任何人，只要想傷害台灣。」

最後，原PO也燃起軍人魂，並守護前線喊話，「國軍必定會挺身而出，無論付出任何代價，將敵人擋在境外，除非我們全部陣亡，否則就是敵人飄在海上，躺在沙灘。希望世界和平，台海安定，沒有人喜歡戰爭，但是我們絕不逃避。」

▼原PO熱愛台灣，PO出舉旗照守護著大家。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼國軍（圖／翻攝國防部發言人粉專）

▲另有同胞喊話，最好的回擊就是「照常過我們的生活」。（圖／翻攝國防部發言人粉專）

該文章曝光後，一票網友則感動暖回，「向中華民國國軍致敬，大家要記得民主自由得來不易，都是從前人們用血和淚換來的，我們必須好好守護這塊土地」、「謝謝國軍，作為一般平民也希望最壞的情況時能夠為這片土地盡一份力」、「軍人真的辛苦了～弟弟是海軍，本來這週放假，但備戰狀態就沒假了」、「謝謝你們鎮守第一線」。

一名現役空軍男兒也真情流露表示，「請各位民眾放心，也不用過度擔心，空作部的同仁們24小時輪值緊盯台海狀況，對岸就是想要讓我們民心動盪，我們最好的回擊就是照常過我們的生活，我們自由民主的生活，國軍24小時都守護著國人的安全，我們不打響第一槍不是因為我們怯戰，而是那些實彈的軌跡都有專業人員做計算，我們備戰但不怯戰，也不提升緊張局勢」。

該留言串中，罕見沒有酸民現身，讓另一名海軍同胞表示，「難得這整層樓都挺安靜的，沒有為戰而戰的言語；任何時候挺身而出都是天經地義的，這是國軍使命，沒有國，何來的家？願乘長風破萬里巨浪，願戰死沙場也不願辜負先烈，我們需要的是人民的支持與鼓勵，國軍24小時全年無休，夜以繼日的守護家園，為了就是換得人民的安全」。

▼其他弟兄直言，「我們備戰但不怯戰，也不提升緊張局勢」。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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