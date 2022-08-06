陸媒盤點解放軍鎖台武器　東風系列「同城、沖繩快遞」全發射

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍4日12點到明7日展開對台聯合大規模軍演。大陸媒體近日東部戰區舉行的「鎖島」演習，出動哪些多種型號的武器裝備。除了官媒公開的「新型遠程箱式火箭炮」和「無人機作戰」。外界討論的東風導彈系列，東風-15B近程彈道導彈、東風-16中近程彈道導彈這次全部上場。

解放軍4日對台首日軍演後，大陸官媒《新華社》公布對台軍演成果，釋出許多對台作戰關鍵訊號。包括投入新型武器訓練，預定開展跨晝夜聯合偵察、海軍模擬對台灣海域實施聯合封控行動。並且證實正式加入無人機作戰。

解放軍這次出動多種型號的武器裝備，大陸媒體也整理外界比較關注的軍武：

1.新型遠程箱式火箭炮+無人機作戰

陸官媒《新華社》報導特地介紹東部戰區陸軍運用多台實行遠程火力實彈射擊訓練，使用「新型遠程箱式火箭炮」對台灣海峽東部特定區域進行精確打擊。「炮射程更遠、精度更高，箱式彈藥補充方式能大幅縮短作戰準備時間。」

報導也證實，東部戰區火箭軍部隊針對台灣東部外海有使用無人機作戰，「目標海域上，無人機實時傳回的打擊畫面顯示：火箭彈精確命中目標。實彈射擊取得預期效果。」

▲ 「東風-15B」近程彈道導彈 。（圖／翻攝 東部戰區）

2.東風-15B近程彈道導彈

戰鬥部的重量為500公斤，射程約為600-800公里，被軍迷戲稱為「東風極速達同城快遞」。「東風-15B在最早的A型基礎上進行了改進，采用雙錐體機動彈頭，慣性+全球定位系統製導，彈頭上帶有四片空氣舵，比A型的射程更遠，命中誤差也從300-600米縮小到了15-50米。最大鉆地深度大於25米，能夠打穿大多數國家的重要防護目標，具有極大的破壞力。

▲「東風-16」中近程彈道導彈 。（圖／翻攝 中國軍事網）

2. 東風-16中近程彈道導彈

戰鬥部重量可達1.5噸，射程可達1200公里左右，可以覆蓋第一島鏈，被軍迷戲稱為「沖繩快遞」，穿甲戰鬥部比東風-15B導彈更強。

「東風-16」填補「東風-15、東風-21」之間存在的射程空白區，但這兩款導彈都可以搭載核彈頭，根據這次大陸官方影片顯示，該導彈已經做到機動發射，發射陣位一個在塑膠棚旁，一個在村莊到路邊。

▲東部戰區陸軍某旅組織遠火分隊組織實彈射擊（191型箱火）。（圖／翻攝 新華社）

3. PHL-191型遠程火箭炮（191型箱火）



據公開資料顯示，PHL-191型遠程火箭炮是解放軍陸軍當前最先進的遠程打擊火力之一，大陸軍媒《解放軍報》稱其為「陸軍遠程火力打擊的骨幹裝備。

▲ 解放軍出動的殲-20戰機 。（圖／翻攝 央視）

4. 殲-20、轟-6K、殲-11B、運油-20、多型無人機

此次演訓，東部戰區出動了上百架多型戰機。大陸軍方公開影片有殲-20隱身戰鬥機、殲-11B戰鬥機起飛升空、轟-6K在高空巡航時掛載著鷹擊-12超音速反艦導彈、運油-20在空中為戰鬥機提供軟管加油等多個場景。

日本防務省稱，「在台灣以東海域監測到BZK-005偵察型無人機、TB-001 偵察／攻擊型無人機等多款無人機。」

5. 驅護艦，航母，核潛艇

陸官媒也證實這次東部戰區海軍出動了10多艘驅護艦，執行多項海面任務。軍事專家透露，此次演習首次組織航母編隊進行威懾演練，並很可能安排了核潛艇配合行動，「因為一般情況下，航母編隊需要出海執行任務時，核潛艇都會配合其進行行動。」