被徵召會上戰場？他奇葩想法遭吐槽　網齊喊1關鍵：沒在問你意見

▲有網友好奇，若戰爭國家徵召，大家會去上戰場嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭文晴／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西訪台後，台海關係急速緊張，大陸宣布從昨（4）日中午起至7日中午，在台灣周圍海域進行軍演。就有一名網友好奇詢問，若戰爭爆發被國家徵召，大家會上戰場嗎？引發網友熱議，不少人吐槽說「你以為可以說不要嗎？」表示被徵召是命令，沒在問個人意願。

一名網友在PTT以「認真問！若戰爭國家徵召你會去上戰場嗎」為題發文，表示和同事聊天時問他，如果開打了，國家徵召「你會去嗎？」由於同事已有妻小，卻仍毫不猶豫地說，如果哪天真的被徵召了，他會去，但原PO卻沒有那麼篤定，因此想聽聽大家意見。

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▲多數網友吐槽表示，徵召是命令，並沒有選擇權。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友直接吐槽說，「你以為你可以說不要嗎」、「要怎麼樣可以徵召了還不會去？」、「難道你可以拒絕政府徵召 你以為你還有選擇權」、「應該說能不去嗎？」、「你以為被徵召還可以選喔」、「被徵召是命令，沒有在問你意願」、「是沒收過教召令嗎= =」、「你知道徵兵這個詞的意思嗎？」「沒得選，只能硬上了」。

不過也有網友毫不猶豫的表示，「為什麼不上」、「去啊，幹嘛不去，有槍總比兩手空空好」、「自己家人家園自己不救那誰幫你」、「我才想問別人打到你門口，不起身不保護家。」