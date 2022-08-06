毒販「剃髮換裝」成光頭哥　警方險錯過「用這招」讓他認栽

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵3隊鎖定1名在雙北、桃園地區販賣毒品的男子，但因男子平時四處躲藏，在準備逮人前幾天確認身分，但是卻沒有發現男子身影，反而是1名「光頭哥」頻繁進出鎖定的地點，事後才確認，原來生性多疑的男子，早就懷疑被警方鎖定，所以自己剃了一個大光頭躲避查緝，但最後仍逃不過警方的眼睛。

警方調查，39歲的鍾姓男子，平時在雙北、桃園地區販售毒品，鎖定嫌犯身份之後準備前往租屋處逮人，但是卻在行動前發現「鍾姓男子不見了」，只能先暫緩執行，並在附近繼續調閱監視器排查鍾姓男子的下落。

▲刑大鎖定毒販，但卻發現人不見，最後才發現原來嫌犯變身光頭哥，躲避警方查緝。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方透過監視器發現，鍾姓男子貌似早已搬離警方鎖定的地方，但卻有1名「光頭哥」常常返回鍾姓男子的租屋處，調閱監視器仔細端詳，才發現原來鍾姓男子早已懷疑被警方鎖定，所以進行「變身計畫」，直接剃了一個大光頭。

▲刑大鎖定的毒販「人間消失」，發現原來嫌犯「剃髮變身」光頭哥，透過監視器掌握身份。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，鍾姓男子為了掩人耳目，製造新住戶身份，還找來2名女友人陪同返家，企圖讓警方誤以為是「新住戶」，確認身份後立刻將人逮捕歸案，並起獲毒品海洛因、安非他命以及吸食器等證物，訊後依照毒品罪嫌將鐘姓男子移送地檢署偵辦。