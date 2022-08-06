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「不投民進黨不會槍斃你」　他提2點「國人快清醒」：戰爭不分藍綠白

▲▼黃暐瀚評論五倍券不合時宜。（圖／翻攝自POP Youtube）

▲資深媒體人黃暐瀚5日呼籲偏藍偏紅的國人快點清醒、偏綠偏獨的別再攻擊內耗。（資料照／翻攝自POP Youtube）

實習記者李密／台北報導

共軍4日起進行圍台實彈軍演，總統蔡英文連2天向國人喊話，強調政府已做好應變準備，國軍也正全力應對，但仍有部分民眾不買單，各種批評不斷。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書發文表示，戰爭不分藍綠白，「大敵當前，台灣此刻需要團結，不該分藍綠」，呼籲偏藍偏紅的國人快點清醒，國家領袖可以批評但不要無限上綱。

▲▼總統蔡英文回應中國在台灣周邊進行實彈射擊演習。（圖／翻攝自總統府影片）

▲總統蔡英文回應中國在台灣周邊進行實彈射擊演習。（資料照／翻攝自總統府影片）

黃暐瀚昨表示，大敵當前，台灣此刻需要團結。選舉選的是顏色，戰爭不分藍綠白，「面對中共的文攻武嚇，台灣此刻，需要團結」。黃暐瀚說，想先問網友兩個問題：「1、在乎中華人民共和國，有沒有甚於中華民國？2、討厭民進黨，有沒有多於共產黨？」

黃暐瀚說，「一個中國、兩個台灣」，不等人家來打，台灣自己內部就先吵起來（打起來），不輸才怪？大敵當前，此刻台灣不該分藍綠。選舉是選出執政者，決定在野者，大家為了爭取選民認同，彼此較勁，是競爭，不是鬥爭。不管最後誰選誰輸？大家還是一國人、一家人。

黃暐瀚認為，現在對岸飛彈已經打過台北上空，還在那邊嘲諷國軍、揶揄總統的人，「請大家想一想，不投民進黨，他不會槍斃你（也辦不到），但不當對岸是祖國的話，他可能就會用飛彈打你，親疏遠近，能一樣嗎？」

黃暐瀚也呼籲偏藍偏紅的國人快點清醒，看看自己的總統，現在就叫「蔡英文」。「她是國家領袖，可以批評，但不要無限上綱。」他也提醒偏綠偏獨的人別再攻擊內耗，對手不是藍營，而是對岸。團結國人，是蔡總統、執政黨眼前責無旁貸的重任。

黃暐瀚說，許多網友問自己，看到大陸打飛彈，還支持裴洛西來台嗎？他表示「答案很清楚，當然歡迎！」並指出若未來拜登如果願意來，也一樣歡迎。黃暐瀚認為，儘管這麼做，中國大陸會因此打飛彈，那是他的粗魯，不是台灣的過錯，「永遠記得你我，應是『中華民國』的模樣，為中華民國爭取國際支持，勇敢無懼、理所當然。」

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