快訊／共軍圍台演習第二天　蔡英文深夜回應「台灣絕不退縮」

▲總統蔡英文深夜發文，「面對困難艱險，我們絕不退縮」。（圖／總統府）

記者柯沛辰／綜合報導

中共解放軍圍台軍演第二天，稍早釋出飛行員飛近目視中央山脈的影片。對此，總統蔡英文5日深夜在臉書回應，中國實彈射擊的做法不負責任，任何一個負責任的區域成員都不應破壞和平穩定。她向民眾重申，政府已做好應變準備，國軍也正全力應對，感謝第一線國軍不分晝夜、堅守崗位，「面對困難艱險，我們絕不退縮」。

總統蔡英文臉書全文：



大家晚安，明天就是週末，很多國人已經提前返鄉過父親節。

但是，我們的國軍弟兄姊妹，為了因應中國在台海的軍演威脅，此刻，全體國軍正不分晝夜、堅守崗位，守護我們的國家。

從昨天起，中國在台灣周邊，世界最繁忙的國際航道上，進行實彈射擊等軍事威脅行動，這是不負責任的做法；鄰近的日本經濟水域，也遭受到飛彈的侵擾。

我們已經嚴正要求中國理性自制。任何一個負責任的區域成員，都不應該破壞區域的和平穩定。面對這種無端而起的軍事威脅，國際社會正高度關切。

我也要再次跟大家說，政府已做好完整應變準備、國軍也正全力應對，一定可以確保國人的安全。請大家安心，保持冷靜、如常生活。

如常的生活不是從天上掉下來的，我要代表全體國人，深深感謝第一線的國軍弟兄姊妹，也請全體國人，給我們的國軍最大的支持。

面對困難艱險，我們絕不退縮。捍衛主權，守護美麗家園，是我們不變的堅持；每一次面對挑戰，都讓我們更為團結，更加堅韌。現在，我們要再一次團結一起，共同守護我們的國家，守護我們的民主。

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