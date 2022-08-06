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「活火山」龜山島7月頻繁地震崩塌是警訊？ 氣象局解答了

▲▼龜山島7月中龜首發生崩塌。（圖／龜山朝日號提供）

▲龜山島7月中龜首發生崩塌。（圖／龜山朝日號提供）

記者李姿慧／台北報導

龜山島附近7月頻繁地震，龜首不但噴出大量「磺煙」，甚至發生大量土石崩落，岩壁還疑似震出大裂縫，嚇壞民眾。氣象局臉書粉專指出，龜山島被認定為「活火山」，附近出現地震活動非異常現象，一旦有噴發或異常活動徵兆，將發布警戒和預警、啟動避難防災計畫，絕不會讓民眾在一無所知下被火山突襲。​

龜山島附近7月中旬連續發生多起小型地震，龜首區域甚至因此土石崩落、黃土瀰漫，引起國人關注，該現象是警訊？還是常態？氣象局臉書粉專「報地震-中央氣象局」表示，民眾別過度恐慌，龜山島不僅是座「火山島」，更被學者認定為「活火山」，龜山島附近出現地震活動，並非異常現象。​

氣象局指出，在火山爆發前，通常會出現許多徵兆，台灣地球科學家也相當關注龜山島的一舉一動，在科學儀器的輔助下，全年無休地監測這座活火山的各種變化，包含地表變形、地震發生頻率、地底溫度和可能的岩漿活動。​

氣象局強調，一旦龜山島有噴發或是異常活動的徵兆，就會立刻啟動避難防災計畫，保障國人的生命、財產與安全。同樣地，負責火山警訊發報業務的中央氣象局地震測報中心，也會根據火山活動的等級，來發布警戒消息和啟動預警機制，絕對不會讓民眾在一無所知的狀況下被火山突襲。​

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