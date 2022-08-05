一圖秒懂父親節天氣「2重點」！這3區有降雨攪局　下周防颱風生成

▲父親節花蓮、台東及恆春半島易有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

父親節(8/8)將至，氣象局公布周末及父親節等未來3天天氣懶人包，說明父親節天氣有2大重點，除悶熱外，花蓮、台東和恆春半島易有雨，其他地方則是留意午後雷陣雨。

氣象局預報員黃恩鴻受訪時則表示，明天(8/6)跟周日(8/7)天氣與今天類似，屬高溫炎熱、多雲到晴天氣，要留意午後雷陣雨；因迎風面吹東南風，東南部、恆春半島有零星降雨，但仍可見到陽光；午後各地山區及中南部、大台北地區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率，明晨中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨。

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▲氣象局公布周末及父親節天氣懶人包。（圖／氣象局提供）

黃恩鴻說，下周一(8/8)之後，則要注意南方菲律賓、南海低壓系統發展，但直接影響台灣機率偏低，不過南方水氣則會影響台灣，迎風面花蓮、台東、恆春半島，會有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，但會有午後雷陣雨，南方水氣則預估影響到下周四(8/11)。

此外，明天到下周一會有多熱，氣象局表示，各地高溫大約在33度到35度，其中周末內陸平原近山區、河谷、縱谷、盆地氣溫更高，局部可達36度，夏季濕度高，體感可能更炎熱難耐。​

至於下周是否會有颱風生成，氣象局表示，今年的父親節前後，​南海到菲律賓東方海面是個季風低壓區，其中可能會有熱帶系統發展，不過是否會進一步形成熱帶性低氣壓或颱風，​還需要一些時間觀察。

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