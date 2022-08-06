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颱風最快下週一生成！今酷熱38度　午後大雷雨轟炸

▲▼2018 新北市貢寮國際海洋音樂祭。（圖／記者黃克翔攝）

▲今天全台晴朗炎熱。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

受到太平洋高壓邊緣影響，週末全台炎熱，高溫上看38度、午後有雷陣雨，下週一至週三「熱帶擾動」有發展成颱的機率，應持續觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出週末(6、7日)兩天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，最高溫達37、38度，要防曬、防中暑；但大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲8縣市高溫燈號。（圖／中央氣象局）

今日各地區氣溫：北部24至36度，中部23至36度，南部24至37度，東部22至38度。氣象局針對高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣，花蓮縣縱谷發佈高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北市、台南市為黃色燈號，請注意。

下週一至週三(8至10日)天氣持續晴朗炎熱，需防曬、防中暑；東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯；西半部午後有局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。下週四(11日)天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。

下週(7)日20時「季風環流」(monsoon gyre)在南海逐漸成形(左圖)，有利「熱帶擾動」在其中發展；下週三(10日)「熱帶擾動」已在雷州半島附近(右圖)。各國模式皆顯示，下週一至週三「熱帶擾動」有發展成颱的機率，應持續觀察。

▼5日20時歐洲模式(ECMWF)850百帕風場模擬圖顯示，下週(7)日20時「季風環流」(monsoon gyre)在南海逐漸成形(左圖)；下週三(10日)20時「熱帶擾動」已在雷州半島附近(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

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