全台8縣市高溫警示！午後炸雷雨　下週恐有颱風生成

▲今天受到太平洋高壓影響，全台高溫晴熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天受到太平洋高壓邊緣影響，全台晴熱，但午後有局部雷陣雨。下週一東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯。下週三可能會有颱風生成。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」發文指出，今日至下週日(5至7日)台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴熱的天氣，但大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。今日各地區氣溫：北部24至35度，中部22至35度，南部23至36度，東部22至37度。

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▲今(5)日中午前後臺北市、新北市、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，請注意。（圖／中央氣象局）

最新模式模擬顯示，下週一至週三(8至10日)東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯；西半部午後有局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。下週四(11日)天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。

最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下週(7)日20時南海又有「季風環流」(monsoon gyre)逐漸成形(左圖)，有利「熱帶擾動」在其中發展；下週三(10日)20時「熱帶擾動」已通過雷州半島(右圖)。各國模式皆顯示，有發展成颱的機率，應持續觀察。

▼4日20時歐洲模式(ECMWF)850百帕風場模擬圖顯示，下週(7)日20時南海有「季風環流」(monsoon gyre)逐漸成形(左圖)；下週三(10日)20時「熱帶擾動」已通過雷州半島(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）