　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台8縣市高溫警示！午後炸雷雨　下週恐有颱風生成

▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今天受到太平洋高壓影響，全台高溫晴熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天受到太平洋高壓邊緣影響，全台晴熱，但午後有局部雷陣雨。下週一東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯。下週三可能會有颱風生成。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」發文指出，今日至下週日(5至7日)台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴熱的天氣，但大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。今日各地區氣溫：北部24至35度，中部22至35度，南部23至36度，東部22至37度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今(5)日中午前後臺北市、新北市、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，請注意。（圖／中央氣象局）

最新模式模擬顯示，下週一至週三(8至10日)東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯；西半部午後有局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。下週四(11日)天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。

最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下週(7)日20時南海又有「季風環流」(monsoon gyre)逐漸成形(左圖)，有利「熱帶擾動」在其中發展；下週三(10日)20時「熱帶擾動」已通過雷州半島(右圖)。各國模式皆顯示，有發展成颱的機率，應持續觀察。

▼4日20時歐洲模式(ECMWF)850百帕風場模擬圖顯示，下週(7)日20時南海有「季風環流」(monsoon gyre)逐漸成形(左圖)；下週三(10日)20時「熱帶擾動」已通過雷州半島(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了
共軍導彈「飛越台北上空」　國防部深夜回應了
穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首穿台島」：想怎打就怎打
共軍4枚導彈「飛越台北上空」！鄉民看軌跡圖崩潰：要相信日本嗎
裴洛西訪韓「無禮賓人員接機」！韓外交部：正常

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台8縣市高溫警示！午後炸雷雨　下週恐有颱風生成

網紅是渣男！女網友莫名變小三：他竟帶朋友3P　他被點名回應了

PTT爆「政府花9400萬邀裴洛西」真相出爐！四叉貓幫外交部找到人了

共軍4枚導彈「飛越台北上空」！鄉民看軌跡圖崩潰：要相信日本嗎？

台南月老紅到海外！　日本大叔寄46封航空急信請託牽紅線

2022年綠點子國際發明暨設計競賽　嘉藥熱鬧登場

快訊／台北南港驚傳停電！1395戶受影響　台電急搶修

線上申請「五萬元補助金」超便民！指揮中心：假的

突圍實彈包夾！交通部引導74架班機成功繞道　35艘船照常進出港　

今天七夕？文化部PO「情你去死啦」介紹七娘媽　網讚：照片有聲音

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

福建平潭解放軍直升機群掠空

全台8縣市高溫警示！午後炸雷雨　下週恐有颱風生成

網紅是渣男！女網友莫名變小三：他竟帶朋友3P　他被點名回應了

PTT爆「政府花9400萬邀裴洛西」真相出爐！四叉貓幫外交部找到人了

共軍4枚導彈「飛越台北上空」！鄉民看軌跡圖崩潰：要相信日本嗎？

台南月老紅到海外！　日本大叔寄46封航空急信請託牽紅線

2022年綠點子國際發明暨設計競賽　嘉藥熱鬧登場

快訊／台北南港驚傳停電！1395戶受影響　台電急搶修

線上申請「五萬元補助金」超便民！指揮中心：假的

突圍實彈包夾！交通部引導74架班機成功繞道　35艘船照常進出港　

今天七夕？文化部PO「情你去死啦」介紹七娘媽　網讚：照片有聲音

中共封台軍演　美參院兩黨外交領袖批改變現狀

白宮譴責共軍軍演行動挑釁　不接受北京建立新現狀

全台8縣市高溫警示！午後炸雷雨　下週恐有颱風生成

軍演鎖台！蔡英文深夜喊話：台灣從來不會被挑戰擊倒　全文曝光

炸裂！手臂不適無礙　大谷翔平敲陽春彈第23轟出爐

美股小跌85點　投資人等候就業數據出爐

不只有蔬菜！營養師分享「6大抗癌食材」：抗發炎、抑制致癌物

「詹黑」名嘴難得稱讚詹皇　看好他與兩個兒子一起打NBA

6款「太陽眼鏡」推薦！BV粉色貓眼好時髦、圓臉戴孫藝真同款超顯瘦

共軍4飛彈首次穿越台灣　國防部3點揭不擊落、沒警報原因

《營業中2》傳林莎變班底！　「出餐穩+有廚師證照」：又美又有料

生活熱門新聞

共軍4導彈飛越台上空！網見軌跡圖罵翻

突襲式7區包夾台灣　他驚「中央山脈有船」真相曝光

政府花9400萬找裴洛西！四叉貓找到人

若開戰徵召「會上嗎？」　他1句話被吐槽慘

同居第一晚撞見男友藏6年秘密　2秒畫面忘不掉

戀愛就「獸性大發」！12星座野獸男大公開

浪漫七夕「不宜行房」！命理師曝6大禁忌

「4星座」七夕後脫單！獅子命定對象降臨

快訊／知名兩性作家罹「攝護腺癌三期」

台南月老紅到海外！

比1996年台海危機緊張「台灣人卻不怕」　網曝原因

馬祖藍天突現「閃電白煙」！他目睹全程：對岸射了

飛柬埔寨賺錢！14年後回台「爸爸變骨灰」

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

更多熱門

相關新聞

中台灣大雷雨夜襲　下周變天

中台灣大雷雨夜襲　下周變天

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今晚6時許在南投發出「災防警告」國家簡訊，並於7時53分針對苗栗、台中、彰化3縣市陸續發布「大雷雨即時訊息」，預計將持續9時，提醒民眾慎防劇烈天氣。今（3）日彰化縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生機率，台中至台南、恆春半島及澎湖並有局部大雨發生可能，氣象局也針對全台9縣市發布「豪雨特報」。

恐有颱風生成時間曝！3縣市大雨　今明再防劇烈天氣

恐有颱風生成時間曝！3縣市大雨　今明再防劇烈天氣

快訊／大雷雨轟3縣市　新北基隆升級豪雨

快訊／大雷雨轟3縣市　新北基隆升級豪雨

快訊／雨區擴大！　大雨襲8縣市

快訊／雨區擴大！　大雨襲8縣市

快訊／上班注意　北北基6縣市大雨

快訊／上班注意　北北基6縣市大雨

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首穿台島」

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

共軍4飛彈飛越台灣警報沒響原因曝　一射出就被我軍算出高度落點

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

安以軒尪被正式起訴！　罪狀激似洗米華

禁天然砂輸台　陸網嗨「懲罰台積電」！鄉民1句打臉

最敏感不是GG！七夕「碰這5部位」慾望秒激起

共軍4導彈飛越台上空！網見軌跡圖罵翻

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面