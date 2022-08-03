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恐有颱風生成時間曝！3縣市大雨　今明再防劇烈天氣

（圖／氣象局）

▲今天台灣附近仍有許多水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（3日）、周四應持續注意大雷雨及劇烈天氣。氣象專家賈新興表示，下周一南海附近有熱帶性低氣壓生成的機率，下周三有增強為颱風的機會，但不影響台灣。對此，中央氣象局預報員黃恩鴻則說，目前預報跳動還滿大，還要再觀察。

氣象局今晨對屏東縣、台東縣和澎湖縣發布「大雨特報」，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日恆春半島、澎湖及東南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天依舊低壓帶影響，主要是南台灣降雨較多，有大雨機率，其他地區降雨滿明顯減緩，以午後雷陣雨為主，但午後桃園以南有局部大雨機率；今北部高溫32、33度，其他地區雲量較多、29-31度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻說，周四低壓帶逐漸遠離，降雨逐漸減緩，中南部、東南部還是有些陣雨或雷雨，但降雨越來越短暫；其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，而清晨北部偏沿海地區也有零星短暫陣雨。

黃恩鴻表示，周五到周日東南部有些零星短暫陣雨，但不是很明顯，其他地區多雲到晴，午後西半部、東北部和東半部山區有局部短暫雷陣雨；下周一、下周二可能有水氣移入，吹偏東南風到東風，東南部、東部有局部短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴、午後雷陣雨為主。

賈新興說，下周一南海附近有熱帶性低氣壓生成的機率，下周三有增強為颱風的機會，但往海南島前進，不影響台灣。對此，黃恩鴻指出，目前預報跳動還滿大，等到大約下周一、下周二再觀察。

▼下周可能有颱風生成。（圖／翻攝賈新興YouTube）

（圖／翻攝賈新興YouTube）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周四受偏南風影響，大氣不穩定，迎風面南台灣有對流發展，並逐漸擴展至其他地區，應持續注意大雷雨及「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…），午後發生的機率高於其他時間。

吳德榮分析，周五至下周二台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴朗炎熱的天氣，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨；周日至下周二東南部及恆春半島則因熱帶擾動外圍的水氣，降雨漸趨明顯。

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