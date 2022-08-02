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快訊／大雷雨轟3縣市　新北基隆升級豪雨

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲大雷雨來了。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

基隆、新北升級「豪雨特報」！中央氣象局今天8時55分對台北市、新北市、桃園市發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至10時，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

►示警區域：

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台北市：北投區

新北市：板橋區、三重區、中和區、新莊區、樹林區、鶯歌區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、三芝區、八里區

桃園市：桃園區、蘆竹區、龜山區、八德區

另外，氣象局9時也對8縣市發布「豪大雨特報」，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日新北市有局部大雨或豪雨，桃園、台北市、台南市、屏東地區及蘭嶼、綠島、澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

豪雨特報：基隆市、新北市

大雨特報：台北市、桃園市、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣

▼今晨0時至8時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周三低壓帶影響，還滿容易降雨，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，其中中南部、東南部和各地山區有局部大雨機率，其他地區午後也易有局部大雨機率。

趙竑說，周四低壓帶逐漸遠離，但因為位置稍微偏南邊，中南部、東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區午後有局部大雨機率，而清晨北部也會有零星飄雨；周五到下周一太平洋高壓逐漸靠近台灣，各地多雲到晴，午後西半部和東半部山區有局部短暫雷陣雨。

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