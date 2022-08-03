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快訊／國家簡訊響！中台灣「大雷雨」夜襲　下周變天恐有颱風生成

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今晚6時許在南投發出「災防警告」國家簡訊，並於7時53分針對苗栗、台中、彰化3縣市陸續發布「大雷雨即時訊息」，預計將持續9時，提醒民眾慎防劇烈天氣。今（3）日彰化縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生機率，台中至台南、恆春半島及澎湖並有局部大雨發生可能，氣象局也針對全台9縣市發布「豪雨特報」。

氣象局預報，明（4）日低壓帶逐漸遠離，降雨較趨緩，轉變過程中，中南部、東南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，須留意中部以北地區有局部大雨發生機率，清晨北部有零星短暫陣雨。氣溫方面，各地高溫普遍上升，各地高溫約在32至34度，其中花蓮縱谷和台東地區有36度高溫發生的機率，夜晚清晨各地為25至27度。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，未來天氣分「三階段」，明天是轉變過程，雨勢和雨區由多變少，低壓帶逐漸遠離，降雨趨緩；第二階段則出現在5日（周五）過後，林定宜表示，5日到7日，各地多雲到晴，太平洋高壓增強，吹東南風，東南部會有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部、東部山區則有局部短暫雷陣雨，雨勢則會比較小；天氣也較為高溫炎熱，5日之後有可能各地普遍高溫都有35度以上。

第三階段則將在下周後再變天，林定宜說，8日到10日（下周一至三），南方海域會有熱帶擾動，後續要觀察菲律賓到南海這一帶會不會有熱帶系統發展，8日過後水氣會增多，靠東部、東南部、花東這一帶會有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部、東北部山區會有局部短暫陣雨。

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