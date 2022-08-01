今年七夕「大凶」別告白求婚　8禁忌曝光

▲小孟老師提醒，今年為七夕諸事不宜，切忌不要告白求婚。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

周四就是「七夕」，命理專家小孟老師表示，今年七夕「大凶」，共有8項禁忌，像是避免服裝上有破洞、吃牛肉。

小孟老師說，今年為虎年，七夕農民曆上「諸事不宜」，因此切忌不要告白求婚，若要告白求婚，建議前一天或後一天。

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1、避免吃牛肉：



因為牛郎過去的工作為照顧牛，所以七夕大餐盡量避免吃大量牛肉，否則會冒犯牛郎，讓愛侶間容易出現爭執或衝突。若不小心吃到，可在吃完後做善事或做功德來化解。

▼牛肉。（圖／資料照）



2、避免服裝上有破洞：



織女過去的工作為織布，若穿上破洞衣褲，代表感情會出現缺憾，未來可能會有難以彌補的裂痕，因而結束感情。

3、避免搬動床：



七夕時搬動小孩的床鋪，容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減低。

4、不可以打罵小孩：



七夕床母會來，因此不要打罵小孩，以免觸怒床母。

5、七夕拜床母要16：00後：



拜床母盡量要選在16：00～18：30間拜，因為床母是半陰半陽的神，在傍晚拜最好，能讓小孩睡得安穩。

6、拜床母不可拜魚、酒、青菜、擺筷子、瓜子：

因床母不挑刺，因此不可以拜魚；床母喝醉不會照顧小孩，因此酒也不能拜；不可以拜青菜，因為代表「青青菜菜」；不可以擺筷子，因為民間流傳避免小孩不乖，床母拿筷子打小孩；不可以拜瓜子，代表床母會呱呱唸孩子。

7、床上不可以擺娃娃：

七夕床母會來，要把玩偶娃娃（假小孩）拿走。

8、不宜在七夕提分手：



鬼月7月7日為極陰月、極陰日，在七夕提分手，不但未來不幸福，也容易不被牛郎織女祝福。

▼不宜在七夕提分手。（示意圖／記者李佳蓉攝）

