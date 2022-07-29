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鬼月注意！12生肖「沖煞卡陰時間點」一次看　遠行必帶1物

▲▼拜拜,祈福,開工,祭祖,拈香,祭拜,祭祀,拜神,謝天,儀式,信仰。（圖／記者周宸亘攝）

▲今（29日）是農曆七月初一，正是鬼門開之日。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（29日）是農曆七月初一，正是鬼門開之日，許多民眾大多抱持寧可信其有不可信其無的態度。對此，清水孟國際塔羅小孟老師也揭露今年鬼門開「12生肖沖煞卡陰時間點」，提醒以下生肖避開沖煞日期，避免游泳登山遠足，行車放慢，以避免身體不適，另外，若一定要遠行，請帶7片樹葉在身上，去完後再丟掉即可。

12生肖沖煞卡陰時間點如下：

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7月30日：沖虎

7月31日： 沖兔

8月01日：沖龍

8月02日：沖蛇

8月03日：沖馬

8月04日：沖羊（七夕）

8月05日：沖猴

8月06日：沖雞

8月07日：沖狗

8月08日：沖豬

8月09日：沖鼠

8月10日：沖牛

8月11日： 沖虎

8月12日：沖兔（中元節）

8月13日：沖龍

8月14日：沖蛇

8月15日：沖馬

8月16日：沖羊

8月17日：沖猴

8月18日：沖雞

8月19日：沖狗

8月20日：沖豬

8月21日： 沖鼠

8月22日：沖羊

8月23日：沖虎

8月24日：沖兔

8月25日：沖龍

8月26日：沖蛇（鬼門關）

▲4生肖有劫數。（圖／記者陳涵茵攝)

▲小孟老師提醒，4生肖有劫數。（示意圖／記者陳涵茵攝）

小孟老師也特別提醒，其中有4大生肖在農曆7月要注意劫數，當心有無法逃避的災難會發生。

生肖屬虎：交通事故，罰單。

屬虎的朋友在鬼月前後容易有交通罰單或罰款，因此有破財的跡象，小孟老師也建議，出門在外要小心謹慎務必帶著紅包袋能化煞。

生肖屬豬：忽冷忽熱，感冒，中風。

屬豬的有病痛關要當心，家中有長輩屬豬或者小孩屬豬要留意他們的健康，容易感冒生病，一些公眾場所盡量不要去，小孟老師建議帶著紅色繩子能化煞解厄。

生肖屬狗：摔倒，洗澡不慎。

屬狗的朋友有倒楣關，要注意廚房與浴室容易踩空或滑倒導致筋骨不好，還要花錢整骨，小孟老師建議在床下放綠色色紙能化解煞氣。

生肖屬鼠：撞到桌角，小傷不斷。

屬老鼠的朋友容易有血光之災，當在切菜、弄花的時候不小心容易被刺傷，導致小傷不斷，也要留意睡覺迷糊之中，不要撞到桌角以免傷到骨頭，小孟老師建議在家中擺放三顆石頭能擋煞去除衰運。

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