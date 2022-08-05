共軍釋出新影片：飛行員俯瞰「寶島」海岸線、中央山脈

記者柯沛辰／綜合報導

中國解放軍東部戰區5日宣布，將繼續在台灣北部、西南、東部海空域等區域進行實戰化聯合演訓。稍早，東部戰區釋出一段戰機座艙內的影片，聲稱飛行員執行演訓任務時，在機艙內目視俯瞰「祖國寶島」的海岸線和中央山脈，在微博掀起熱議。

解放軍東部戰區5日持續出動殲擊機、轟炸機、預警機、電子偵察機等多型戰機赴台灣周邊演訓。一名侯姓飛行員接受《央視》訪問時表示，「今天我和戰友聽令執行抵近懾壓任務，在空中目視距離俯瞰寶島臺灣的海岸線和中央山脈，作為軍人的使命感和榮譽感油然而生，維護祖國領土完整的決心更加堅定！」

另一名傅姓飛行員受訪時則說，「在維護祖國利益上，我們的血液中始終流淌著英雄的血性豪氣，64年前，飛行員杜鳳瑞以一敵三，血灑長空。作為杜鳳瑞傳人，我們也不怕流血不怕犧牲，要像先輩那樣敢打敢拼，勇猛頑強，堅決完成黨和人民交給的任務。」

▲解放軍釋出新畫面，稱飛行員俯瞰「寶島」海岸線、中央山脈。（圖／翻攝自《央視》，下同）

《央視》在微博刊出相關訪問片段後，許多中國網友紛紛留言，「劃重點：海岸線和中央山脈」、「目視距離，準備見證歷史」、「自家後院想去就去，以後多去看看」、「飛低一點，讓台灣人民見識解放軍空軍的英姿」、「中國人民解放軍絕對說到做到」、「衝上熱搜了」、「好解氣，舒坦了」、「早上到現在，窗戶外隆隆聲不斷，感到特別踏實，解放軍叔叔辛苦了！」

還有人笑說，「謝謝中國地下黨員佩淑芬（裴洛西）同志，特賜外號佩統一」、「台蛙玻璃心，自尊心碎一地」、「蛙蛙在哭泣」、「蛙蛙又要說在大氣層了」、「台蛙又要自欺欺人，裝作沒發生了」、「哎呀，飛行員視力好到能從外太空看到海岸線了？」

不過，也有少數網友不以為然，「所以戰機穿島了嗎」、「能不念稿嗎？好好說話不行？」、「各位還是務實一點，少點戾氣，認真生活，少意淫多讀書」、「差不多得了，一洗就完全相信，沒有思考」、「能不能直接飛到台島上面俯瞰阿？」、「這樣過度膨脹跟印度阿三有什麼區別，所以當每次都被別人打臉，還自嗨來自我安慰」、「在這麼高的空中目視看山，百里外看得見都正常，坐過飛機的都清楚」。