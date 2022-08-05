台灣美食展登場！觀光局4大主題館特色曝　逛展可換獎品

▲觀光局於台灣美食展設4大主題館推廣國內觀光，圖為穆斯林美食館。（圖／觀光局提供）

記者李姿慧／台北報導

「2022台灣美食展」今(5)日至8月8日在台北世貿一館登場，交通部觀光局在美食展設置「踅台灣呷好味國家風景區主題館」、「良辰吉食樂齡養生館」、「穆斯林美食館」及「小吃大器館」等4個主題館，為參展規模最大的政府單位，逛展民眾還可玩遊戲拿獎品。

觀光局表示，美食與小吃一直都是國際旅客來臺旅遊的重要因素，藉由推廣美食，不僅能增進國人或國際旅客的旅遊意願，也可以更增加對這片土地的認知，也因此這次台灣美食展根據不同概念設置相關的展館。

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其中「踅台灣呷好味國家風景區主題館」，以「樂活、文化、美食、生態」及13個國家風景區管理處所推廣觀光圈的「嚴選美食」為主軸，網羅各國家風景區內特色美食，提供消費者在地嚴選美食饗宴。展館中舉辦「集客快閃」、「達人帶路」、「每日吃貨」、「主題表演」等活動，網羅各管理處特色景點、食材及藝術表演。

▲觀光局踅台灣呷好味國家風景區主題館。（圖／觀光局提供）

「良辰吉食樂齡養生館」以台臺灣四季養生美食為引，串聯各地特色節慶、樂活觀光活動融入其中，向民眾傳遞「依節氣．食當令」的概念。除專業料理示範及知識分享外，現場設有多元互動體驗裝置。

「穆斯林美食館」則依據穆斯林食、衣、住、行的各種特色，規劃多元文化展區及體驗區，每日提供多項穆斯林藝術及美食體驗活動，現場也有多家獲清真認證的美食商家進駐，展示各種穆斯林料理特色，周末2天上午還有知名穆斯林網紅「圖佳」現身分享穆斯林美食及與粉絲互動，現場還推出折價券及打卡小禮等多樣化活動。

▲觀光局於台灣美食展設4大主題館推廣國內觀光。（圖／觀光局提供）

「小吃大器館」為推廣台灣豐富多元的在地小吃，提升台灣小吃美食的整體質感，吸引世界各地的觀光旅客，辦理「小吃大器」餐器設計展覽，展出餐器與餐袋具巧思，以「小吃的五行」概念，運用金（金屬）、木（木器）、水（石器）、火（玻璃）、土（陶瓷）不同材質盛裝經典小吃，演繹台灣特有文化創意面貌。現場也規劃手作教學互動體驗，可於展館內自己手繪餐器、製作石器餐盤、與名家學習美食攝影及料理擺盤等活動。

▲小吃大器館。（圖／觀光局提供）

觀光局長張錫聰表示，為推廣樂齡旅遊，觀光局今年在台灣美食展增設良辰吉食樂齡養生館，希望以樂齡養生適用的料理，搭配各縣市知名的美食或名產，延伸至以養生美食為理由出發的旅行，讓民眾享受不一樣的樂齡美食旅遊體驗。

張錫聰指出，觀光局4個展館除了有各自辦理的活動之外，另外推出聯合集章活動，在各館完成不同的任務內容後即可蓋章，收集完觀光局4個展館的印章後，可至「良辰吉食樂齡養生館」換取精美小禮物。