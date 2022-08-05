　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣美食展登場！觀光局4大主題館特色曝　逛展可換獎品

▲▼觀光局於台灣美食展設4大主題館推廣國內觀光。（圖／觀光局提供）

▲觀光局於台灣美食展設4大主題館推廣國內觀光，圖為穆斯林美食館。（圖／觀光局提供）

記者李姿慧／台北報導

「2022台灣美食展」今(5)日至8月8日在台北世貿一館登場，交通部觀光局在美食展設置「踅台灣呷好味國家風景區主題館」、「良辰吉食樂齡養生館」、「穆斯林美食館」及「小吃大器館」等4個主題館，為參展規模最大的政府單位，逛展民眾還可玩遊戲拿獎品。

觀光局表示，美食與小吃一直都是國際旅客來臺旅遊的重要因素，藉由推廣美食，不僅能增進國人或國際旅客的旅遊意願，也可以更增加對這片土地的認知，也因此這次台灣美食展根據不同概念設置相關的展館。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中「踅台灣呷好味國家風景區主題館」，以「樂活、文化、美食、生態」及13個國家風景區管理處所推廣觀光圈的「嚴選美食」為主軸，網羅各國家風景區內特色美食，提供消費者在地嚴選美食饗宴。展館中舉辦「集客快閃」、「達人帶路」、「每日吃貨」、「主題表演」等活動，網羅各管理處特色景點、食材及藝術表演。▲▼觀光局於台灣美食展設4大主題館推廣國內觀光。（圖／觀光局提供）

▲觀光局踅台灣呷好味國家風景區主題館。（圖／觀光局提供）

「良辰吉食樂齡養生館」以台臺灣四季養生美食為引，串聯各地特色節慶、樂活觀光活動融入其中，向民眾傳遞「依節氣．食當令」的概念。除專業料理示範及知識分享外，現場設有多元互動體驗裝置。

「穆斯林美食館」則依據穆斯林食、衣、住、行的各種特色，規劃多元文化展區及體驗區，每日提供多項穆斯林藝術及美食體驗活動，現場也有多家獲清真認證的美食商家進駐，展示各種穆斯林料理特色，周末2天上午還有知名穆斯林網紅「圖佳」現身分享穆斯林美食及與粉絲互動，現場還推出折價券及打卡小禮等多樣化活動。

▲▼觀光局於台灣美食展設4大主題館推廣國內觀光。（圖／觀光局提供）

▲觀光局於台灣美食展設4大主題館推廣國內觀光。（圖／觀光局提供）

「小吃大器館」為推廣台灣豐富多元的在地小吃，提升台灣小吃美食的整體質感，吸引世界各地的觀光旅客，辦理「小吃大器」餐器設計展覽，展出餐器與餐袋具巧思，以「小吃的五行」概念，運用金（金屬）、木（木器）、水（石器）、火（玻璃）、土（陶瓷）不同材質盛裝經典小吃，演繹台灣特有文化創意面貌。現場也規劃手作教學互動體驗，可於展館內自己手繪餐器、製作石器餐盤、與名家學習美食攝影及料理擺盤等活動。

▲▼觀光局於台灣美食展設4大主題館推廣國內觀光。（圖／觀光局提供）

▲小吃大器館。（圖／觀光局提供）

觀光局長張錫聰表示，為推廣樂齡旅遊，觀光局今年在台灣美食展增設良辰吉食樂齡養生館，希望以樂齡養生適用的料理，搭配各縣市知名的美食或名產，延伸至以養生美食為理由出發的旅行，讓民眾享受不一樣的樂齡美食旅遊體驗。

張錫聰指出，觀光局4個展館除了有各自辦理的活動之外，另外推出聯合集章活動，在各館完成不同的任務內容後即可蓋章，收集完觀光局4個展館的印章後，可至「良辰吉食樂齡養生館」換取精美小禮物。

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦」　答案曝光
快訊／陸東部戰區宣布：繼續對台灣「3區域」海空域實戰軍演
快訊／台中轎車飆撞3汽機車！男騎士爆頭死亡
尹錫悅民調雪崩暴跌！支持率剩24%「比朴槿惠還慘」：會深刻反
蔡英文發英、日版本推文　籲國際共同守護區域和平
郝劭文「在大陸賺到翻」！　他收到10萬大紅包：賺大錢沒忘記我
快訊／雨彈來襲！　5縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

導彈飛過台灣上空「日本宣布才知道」　律師：打麻將會公開透明？

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆：想換被拒絕

夏天吃超適合！名廚傳授「4道超經典涼拌菜」　婆媽秒學會

飛彈沒射進領空就安全？網見這圖酸爆：共機也沒進來，為何要伴飛

農漁產遭禁「再發農遊券挨轟像辦園遊會」　農委會拿數據反擊藍營

「3生肖」七夕過後財運飆升！專家：桃花、貴人跟著來

獨／啦啦隊女神「裸退」轉戰直播　粉絲搶當男友...她：歡迎報名

竹縣+605　13衛生所持續接種！鄉親就近預約施打

高校畢業歌／雄女連霸兩週坐穩第一　Top10全員破萬票

台東+227！縣府籲民眾盡快完成疫苗接種　落實防疫措施

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

導彈飛過台灣上空「日本宣布才知道」　律師：打麻將會公開透明？

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆：想換被拒絕

夏天吃超適合！名廚傳授「4道超經典涼拌菜」　婆媽秒學會

飛彈沒射進領空就安全？網見這圖酸爆：共機也沒進來，為何要伴飛

農漁產遭禁「再發農遊券挨轟像辦園遊會」　農委會拿數據反擊藍營

「3生肖」七夕過後財運飆升！專家：桃花、貴人跟著來

獨／啦啦隊女神「裸退」轉戰直播　粉絲搶當男友...她：歡迎報名

竹縣+605　13衛生所持續接種！鄉親就近預約施打

高校畢業歌／雄女連霸兩週坐穩第一　Top10全員破萬票

台東+227！縣府籲民眾盡快完成疫苗接種　落實防疫措施

不擊落東風飛彈原因曝　施孝瑋：樂山雷達精準「浪費錢攔截不划算」

長榮海運Q2獲利創新高　H1每股大賺38.49元

一條「跑馬燈」改變人生！從政20年　黃秀芳自述歷程

導彈飛過台灣上空「日本宣布才知道」　律師：打麻將會公開透明？

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆：想換被拒絕

逼7歲男童「裸身穿浴袍」陪睡　乾爸看A片邊握他小鳥洩慾

中國飛彈落入EEZ！　路透：可能讓日本「增加國防預算」支持度提升

夏天吃超適合！名廚傳授「4道超經典涼拌菜」　婆媽秒學會

台南警力吃緊擴編勢在必行　林燕祝要求警長盡快解決

楊乃文認健康出狀況「沒辦法根治」　求助醫生：都腫起來了

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

「你以為的台灣領空」2圖曝光　藍白酸民惦惦了

政府花9400萬找裴洛西！四叉貓找到人

今天還有軍演嗎？　鄉民刷一整排「喊2字」被推爆

又有颱風要生成！　午後大雷雨轟炸

突襲式7區包夾台灣　他驚「中央山脈有船」真相曝光

走進60歲爸媽房間　床頭驚見「保險套」還有手銬

午後雨彈來襲！5縣市大雨特報

4飛彈穿台「國防部卻不吭聲」　他戳破7關鍵

網紅是渣男！　女網友莫名變小三：他竟帶朋友3P

飛日本轉機「軍演害Delay」　日航1舉動暖炸

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

防空警報超安靜！網怒提1事：日本有，台灣卻沒有？

共軍4導彈飛越台上空！網見軌跡圖罵翻

共軍4飛彈穿台！「美中日台反應」一次看

更多熱門

相關新聞

暑假瘋旅遊！住宿補助1300元搶入住56萬間房　剩餘額度曝

暑假瘋旅遊！住宿補助1300元搶入住56萬間房　剩餘額度曝

悠游國旅上路不到1個月，國旅補助申請搶翻，交通部長王國材今(8/5)表示，自由行住宿補助最多1300元，迄今已申請56萬間房，遊樂園優惠也吸引44萬人入園。

觀光局首推國旅住宿優惠「紅綠燈」！本周上線　燈號、額度水位曝

觀光局首推國旅住宿優惠「紅綠燈」！本周上線　燈號、額度水位曝

住房補助1300元搶翻「43.1萬房沒了」！額度9月用完　熱門5縣市曝

住房補助1300元搶翻「43.1萬房沒了」！額度9月用完　熱門5縣市曝

穆斯林美食館　8/5台北世貿登場

穆斯林美食館　8/5台北世貿登場

15家自行車友善旅宿票選出爐！　萬張優惠券這樣拿

15家自行車友善旅宿票選出爐！　萬張優惠券這樣拿

關鍵字：

觀光局台灣美食展

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

金剛悄回台想給女友驚喜！

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

台灣多網遭駭　APT27自稱是主謀

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面