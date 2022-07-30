住房補助1300元搶翻「43.1萬房沒了」！額度9月用完　熱門5縣市曝

▲瑞穗天合國際觀光酒店。（圖／天成飯店集團提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部砸55億元悠遊國旅補助7/15開跑，其中平日周日到周四住房最高補助1300元，迄今開跑2週，截至昨(7/29)已補助43.1萬間房，約使用5.5億元補助，民眾申請速度超乎預期，推估最快9月中上旬可能用罄。其中宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣和台中市使用補助住房最熱烈。

觀光局表示，自由行旅客住宿補助，截至7/29已有9,681家業者通過報名，已使用補助房間數約43.1萬房，補助金額約5.5億元。其中使用補助情形最熱烈之前五名縣市依序為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、台中市。

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由於55億元補助悠遊國旅中約有近一半用在自由行旅客住宿補助，約有170萬到180萬房可申請，由於截至7/29已使用43.1萬房，以適用平日天數10天計算，平均每天使用補助4.3萬元，以此推估，還可再提供29天到31天平日申請，大約9月中上旬補助額度將可能用罄。

▲瑞穗天合國際觀光酒店。（圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供）

不只申請住房補助超夯，觀光遊樂業入園3折優惠也搶翻，觀光局表示，截至7/29止，計有36萬8,801人次使用入園優惠，申請業者18家，申請金額約0.89億元。

另外根據觀光局統計，悠遊國旅團體旅遊第一階段業者預登件數，截至7/29止，已經有1,594家旅行社辦理6,410團，參團人數10萬9,972人，預登金額約1.75億。