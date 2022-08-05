台灣多處網站遭駭　駭客組織APT27「自稱是主謀」40秒影片曝光

記者吳美依／綜合報導

美國眾院議長裴洛西訪台期間，台灣多個民間及官方組織的網站及系統遭受駭客入侵，直到訪問結束後的現在，依然持續面臨猛烈攻擊。一個自稱「APT27」的駭客組織4日就宣稱，要對台灣發起「特別網路攻擊」，對象包括台灣政府及所有基礎設施，「讓我們拭目以待，祝你們好運。」

在這段40秒YouTube影片中，一名身穿紅色帽T、臉部呈雜訊畫面的虛擬人物現身，他以機械英語男聲說道，「最近我們關注到，裴洛西不顧中國與台灣同胞反對及警告竄訪台灣。台灣自古以來都是中國領地，為了反對挑釁，我們將對台灣進行網路特別行動，攻擊對象包括台灣政府及所有基礎設施，讓我們拭目以待，祝你們好運。」

▲台灣多處網站遭駭，駭客組織APT27自稱是主謀。（圖／翻攝自YouTube／APT27）

《路透社》報導，APT27自稱是台灣3日網路攻擊的幕後黑手，並且關閉了台灣6萬台網路連線設備，而此舉是為了抗議裴洛西不顧中國警告訪台。但是，他們也被西方政府指控為接受中國官方贊助的組織。

在4日例行記者會上，中國外交部被問及台灣遭受的網路攻擊時，發言人拒絕評論。負責監管中國網路的國家互聯網信息辦公室（CAC）也沒有立即回覆。