鄰居送她「這1根」！外型似狼牙棒　內行人揭密：有5種果香

▲網友分享鄰居送給她一樣獨特的水果。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）



實習記者林郁婷／綜合報導

台灣素有「水果王國」之稱，一年四季有各式各樣的水果可供選擇，不過有些外形獨特的水果因較為少見，甚至連婆媽都不知道其名稱跟口感。一名女網友就表示，鄰居送她一根外型奇特的水果，但她從來沒看過，因此不知道這水果的名稱，於是上網詢問網友。貼文引發廣大迴響。

一名女網友在臉書社團「宜蘭知識+」發文表示，「剛剛鄰居阿姨送我的水果，她說是去市場買的，老闆第一天賣的新品種水果，不知道大大們，知道這是什麼水果嗎？好像狼牙棒哈哈哈哈」。照片中只見有一根綠色長條圓柱形水果，表面還有一格一格的六角形，模樣非常奇特。

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貼文一出，不少內行網友認出其真面目立刻給予解答，「龜背芋的果實」，「吃起來像是奇異果+釋迦+鳳梨+香蕉，要放到它自然脫落才可以吃」、「吃起來跟釋迦差不多，要放軟了才可以吃，很甜」、「龜背芋喔，又叫做鳳梨蕉」、「對舌頭跟口腔有刺激性」、「還沒軟前有毒」。

根據「維基百科」解釋，龜背芋又稱為龜背竹、鳳梨蕉，果肉吃起來很像釋迦，還帶有奇異果、釋迦、鳳梨、香蕉、波羅蜜5種香氣，但內含草酸鈣結晶，會刺激皮膚及黏膜組織，帶來些微刺癢的不適感，也因此吃起來會有咬舌、澀澀的感覺，大量接觸的話，還可能讓皮膚發紅搔癢、黏膜腫大發炎。