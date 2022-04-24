全都為它！宜蘭人一早排爆麥當勞　北部人也趕去：7點已100多人

▲宜蘭新月廣場擠滿人。（圖／翻攝自（左）宜蘭知識+、（右）民眾臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

「誰知道新月怎麼一早就一堆人？」有網友24日上午6點多在臉書「宜蘭知識+」貼文，因為他看到宜蘭新月廣場上，一間麥當勞旁邊擺滿了紅色塑膠椅，一堆人都坐在椅子上等待，讓網友直笑，還以為是麥當勞有促銷，或是麥當勞叔叔辦簽名會了。不過，其實這群人並不是等著吃漢堡，而是排隊等接種疫苗。

據悉，宜蘭縣政府陸續設置疫苗快打站，日前已是第12波，從23日開始至30日，分別在多個地點設站提供民眾施打疫苗，今（24）日有設在2個點，其中一個就是新月廣場麥當勞旁，時間是上午8點半到12點半，施打疫苗種類提供莫德納1-3劑及高端1-3劑，預估每場次有400人可接種。

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▲新月廣場麥當勞旁有設置疫苗快打站，有人清晨5點就前往排隊。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

另一個點則是宜蘭慈濟接種站，時間及疫苗種類都一樣，不過這個設站點每場次預估500人，稍多出一些。除了「宜蘭知識+」的照片，還有北部民眾上午7點在宜蘭打卡，說他7點趕到宜蘭不是去玩，是為了排隊打疫苗，「8點半才開打，現在已經排了100多人」，留言處也透露，跑到宜蘭打疫苗實屬無奈，因為所在地區更難排到。

▲連北部民眾都前往宜蘭施打疫苗。（圖／翻攝自民眾臉書）

另外，還有當地居民上午9點40分在社團求問，「有人知道『慈濟快打站』，現在注射到幾號了嗎？」引來網友吐槽，「睡到自然醒是排不到的。」不過，其實該位當地人早在7點出頭就去排隊、領號碼牌了，只是排到300多號，並沒有在現場等，也透露「聽護理人員說，有人5點排」，可見疫苗相當搶手。

▼有居民早早就領了號碼牌，之後直接發文想問現場施打進度。（圖／翻攝自宜蘭知識+臉書）