　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全都為它！宜蘭人一早排爆麥當勞　北部人也趕去：7點已100多人

▲▼ 。（圖／翻攝自宜蘭知識+臉書）

▲宜蘭新月廣場擠滿人。（圖／翻攝自（左）宜蘭知識+、（右）民眾臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

「誰知道新月怎麼一早就一堆人？」有網友24日上午6點多在臉書「宜蘭知識+」貼文，因為他看到宜蘭新月廣場上，一間麥當勞旁邊擺滿了紅色塑膠椅，一堆人都坐在椅子上等待，讓網友直笑，還以為是麥當勞有促銷，或是麥當勞叔叔辦簽名會了。不過，其實這群人並不是等著吃漢堡，而是排隊等接種疫苗。

據悉，宜蘭縣政府陸續設置疫苗快打站，日前已是第12波，從23日開始至30日，分別在多個地點設站提供民眾施打疫苗，今（24）日有設在2個點，其中一個就是新月廣場麥當勞旁，時間是上午8點半到12點半，施打疫苗種類提供莫德納1-3劑及高端1-3劑，預估每場次有400人可接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自宜蘭知識+臉書）

▲新月廣場麥當勞旁有設置疫苗快打站，有人清晨5點就前往排隊。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

另一個點則是宜蘭慈濟接種站，時間及疫苗種類都一樣，不過這個設站點每場次預估500人，稍多出一些。除了「宜蘭知識+」的照片，還有北部民眾上午7點在宜蘭打卡，說他7點趕到宜蘭不是去玩，是為了排隊打疫苗，「8點半才開打，現在已經排了100多人」，留言處也透露，跑到宜蘭打疫苗實屬無奈，因為所在地區更難排到。

▲▼ 。（圖／翻攝自宜蘭知識+臉書）

▲連北部民眾都前往宜蘭施打疫苗。（圖／翻攝自民眾臉書）

另外，還有當地居民上午9點40分在社團求問，「有人知道『慈濟快打站』，現在注射到幾號了嗎？」引來網友吐槽，「睡到自然醒是排不到的。」不過，其實該位當地人早在7點出頭就去排隊、領號碼牌了，只是排到300多號，並沒有在現場等，也透露「聽護理人員說，有人5點排」，可見疫苗相當搶手。

▼有居民早早就領了號碼牌，之後直接發文想問現場施打進度。（圖／翻攝自宜蘭知識+臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自宜蘭知識+臉書）

►毛孩補充營養最簡單的方法是這個！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
感冒、退燒藥別混著吃！　1動作恐害昏迷
北海道26人船難尋獲9人！　可能意外原因曝
台中單親媽車禍死亡！　子女處理後事赫見「大陸爸爸」
快篩劑降價確定！　5月實名制價格壓至100元
麥當勞一大早被排爆！　全都為了它
18歲女被狼叔性侵9年！　豹紋眼罩上銬SM
快訊／今確診傳飆破5000例！　陳時中14：00說明
極樂高雄確診狂飆！5家娛樂場所曝光　最毒是它
屏東也有「腳交女」！　運將驚喊：不想和你一起死
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

只打2劑「不能進健身房」他怒：還要花300請假！全場超酸1句反轟

午後雷雨開轟！　「宜蘭、新北」發布大雨特報

南台灣炎熱飆36度以上！　「高雄、屏東」亮高溫燈號

快訊／傳今本土飆破5千例？陳時中下午2點記者會說明

極樂高雄3天17例確診！5家娛樂場所曝　最毒「彩虹林」12人中

嘉義大林萬國戲院力邀《捍衛戰士》續集上映　招牌周潤發換阿湯哥

全都為它！宜蘭人一早排爆麥當勞　北部人也趕去：7點已100多人

連樓梯都站滿！直擊松山站一早湧人龍　「排隊搶打高端」畫面曝

快訊／新北鐵道馬拉松接力出勤巡官確診！參賽者嚇壞　警方回應了

快訊／顏清標連任鎮瀾宮董座　宣布不再參加任何選舉政務活動

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

Selina失去甜美嗓音...找回勇氣繼續唱　男友正面曝光！她甜「你的帥我都懂」

淡水驚見「未來感爆改車」　老夫妻蝦趴後秒吞罰單！

廖老大替台灣勞工發聲！怒：薪資調高都移工得利

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

只打2劑「不能進健身房」他怒：還要花300請假！全場超酸1句反轟

午後雷雨開轟！　「宜蘭、新北」發布大雨特報

南台灣炎熱飆36度以上！　「高雄、屏東」亮高溫燈號

快訊／傳今本土飆破5千例？陳時中下午2點記者會說明

極樂高雄3天17例確診！5家娛樂場所曝　最毒「彩虹林」12人中

嘉義大林萬國戲院力邀《捍衛戰士》續集上映　招牌周潤發換阿湯哥

全都為它！宜蘭人一早排爆麥當勞　北部人也趕去：7點已100多人

連樓梯都站滿！直擊松山站一早湧人龍　「排隊搶打高端」畫面曝

快訊／新北鐵道馬拉松接力出勤巡官確診！參賽者嚇壞　警方回應了

快訊／顏清標連任鎮瀾宮董座　宣布不再參加任何選舉政務活動

顏清標宣示「不再參加選舉」　陳子瑜：早因喝花酒報公帳褫奪公權

北市明啟動「國高中線上教學」　國小跟進？柯文哲：再讓我想一下

日本犯防疫最致命錯誤！　終於承認病毒「會空氣傳播」

獨／火影迷因詩〈一袋米要扛幾樓〉拿臺北文學獎首獎　詩作公開

「百慕達短褲」一件帥過整個夏天　4個穿搭提案正式感、休閒風都適合

「民進黨第一軍師」邱義仁罕見出手　盼何孟樺把國際視野帶進議會

北海道26人船難尋獲9人！8人無意識1狀況不明　可能意外原因曝光

只打2劑「不能進健身房」他怒：還要花300請假！全場超酸1句反轟

疫情燒不停！花蓮加強傳統市場清消　暫未考慮人員分流

富邦王牌開季連3戰挨打　江少慶點出自身問題

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

快訊／1：53地震猛然一晃　台北有感

醫喊別「關到發瘋」　但少去這些場所更好

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

死神快出手了！　醫示警「這族群」死亡高風險

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

宜蘭人為它一早排爆麥當勞！連北部人都趕去

桃園小姊妹染疫險死被要求回家　醫護喊冤還原事實

變天降6度！轉涼時間曝　恐有颱風生成

無痛快篩教學影片曝！　醫師親授正確方式

周玉蔻確診做100個伏地挺身！重訓3年男傻眼：我40個就不行了

「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人

夫妻離婚都不要小孩「求問1事」　全場怒炸

即／地震「左右搖一下」！東部外海00：43發生規模5.6地震

威力彩衝9.5億　「4生肖、4星座」財神降落

更多熱門

相關新聞

午後雷雨開轟！「宜蘭、新北」大雨特報

午後雷雨開轟！「宜蘭、新北」大雨特報

氣象局今（24 日）中午發布大雨特報，由於午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，宜蘭及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

中央速度慢！柯：不要寫公文

中央速度慢！柯：不要寫公文

民眾搶隨到隨打　柯：為何不預約

民眾搶隨到隨打　柯：為何不預約

網驚見「販售3劑小黃卡」每張500

網驚見「販售3劑小黃卡」每張500

捷運松山站+北車「疫苗隨到隨打」

捷運松山站+北車「疫苗隨到隨打」

關鍵字：

宜蘭麥當勞新月廣場排隊疫苗接種宜蘭知識+

讀者迴響

熱門新聞

《戲說台灣》班底男星突驚傳病逝！友悲慟證實

機車1000公里換機油？他曝參考值打臉

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！曝實名嗆：我對你了解太多

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

快訊／1：53地震猛然一晃　台北有感

醫喊別「關到發瘋」　但少去這些場所更好

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

死神快出手了！　醫示警「這族群」死亡高風險

快訊／王少偉也確診！

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

宜蘭人為它一早排爆麥當勞！連北部人都趕去

桃園小姊妹染疫險死被要求回家　醫護喊冤還原事實

美女醫曝小孩確診用藥！咳嗽勿用這一種

變天降6度！轉涼時間曝　恐有颱風生成

頂尖對決！比爾蓋茲「做空特斯拉5億美元」馬斯克證實了

更多

最夯影音

更多
劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」
安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面