不懼愛國者！陸軍事專家談「飛彈越台」嗆：不怕你攔，你也攔不住

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍東部戰區從4日12時開始在台灣周邊的六個海空區域展開大規模實彈演習。解放軍投入了哪些武器？對此，大陸軍事專家4日透露，解放軍首次組織火力穿島實彈射擊，「敢於穿越台軍『愛國者』導彈密集部署的區域，在美國神盾戰鬥系統眼皮子底下精準命中目標，解放軍已經解決了遠海遠域看得見、打得準的問題，而且既不怕你攔、你也攔不住。」

▲解放軍東部戰區從4日12時開始在台灣周邊的六個海空區域展開大規模實彈演習。（圖／東部戰區）

穿島實彈射擊

據《環球時報》報導，根據東部戰區發布的消息，4日13時許，東部戰區陸軍部隊在台灣海峽實施了遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果。隨後，東部戰區新聞發言人施毅表示，當天下午，「解放軍東部戰區火箭軍部隊對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。」

大陸外交部發言人華春瑩隨後表示，未來軍演會不會成為台海局勢「新常態」，要取決於美方和「台獨」分裂勢力會怎麼做。

國防部4日也證實，解放軍從當日13時56分起至16時止，分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射「東風」系列彈道導彈計11枚。

大陸海軍研究院研究員張軍社4日表示，解放軍在此次演訓中首次組織火力穿島實彈射擊，「敢於穿越台軍『愛國者』導彈密集部署的區域，在美國宙斯盾艦（神盾戰鬥系統）眼皮子底下精準命中目標，這反映出解放軍已經解決了遠海遠域看得見、打得準的問題，而且既不怕你攔、你也攔不住。」

遠火打擊能力

報導稱，除了「東風」系列彈道導彈的穿島實彈射擊外，解放軍東部戰區還在此次演訓中成體系多要素地運用火力，遠近銜接、高低搭配，「展示了解放軍對台灣及周邊火力覆蓋能力。」

張軍社說，「從此次陸軍遠火實彈射擊來看，陸軍遠火裝備具有以下四個特點。首先是射程遠，射程從數十到數百公里，火力可以全面覆蓋台島。其次是打擊精度高，帶有制導裝置，火力密度大，可以實現指哪打哪。三是機動性強，全部採用野戰高機動車輛，機動部署，隨時停車、隨時發射、隨時轉移，因此打擊突然性強、生存能力強。第四，性價比高，遠火彈藥組成相對簡單，成本相對較低，同時依托我軍工體系，可以自主、大批量快速生產來滿足作戰的需要。此次遠火實彈射擊專門對著所謂的『海峽中線』以東打，就是要向台灣當局表明，過去我能炮擊金門，現在我火箭炮隨時可以覆蓋台灣全島、放量打，想什麼時候打就什麼時候打，想打哪個目標就打哪個目標。」

大陸軍事專家宋忠平4日稱，遠火的打擊能力堪比戰術導彈，在未來可能出現的對台軍事行動中，遠火將有效打擊台軍防禦工事，為解放軍登島掃除障礙，具有令人印象深刻的打擊效果。

報導稱，作為當今世界上最先進的多管火箭炮系統之一，解放軍的遠火具有射程遠、精度高、威力大、機動性強和反應速度快等特點，被官兵們形象地稱為「鋼鐵暴雨」。遠火的彈種也是五花八門，可以根據目標實際情況進行選擇。

宋忠平表示，遠火的最遠射程能達到300到400公里，既有慣性制導，也有衛星導航制導，是一款具備制導能力的火箭彈，打擊精度堪比戰役戰術導彈。但相對於彈道導彈，遠火的價格要低一些，相對而言具有性價比高的特點。

宋忠平稱，「例如我軍PHL-16型火箭炮射程可達300公里，台灣海峽最窄處也才130公里，遠火可以輕松覆蓋島內目標。此次演習中，遠火對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，這意味著遠火還需要調整射擊諸元，刻意壓縮射程，做到指哪打哪。」

此外，宋忠平進一步表示，「在可能的針對灘塗防禦工事以及島礁防禦工事等重要軍事目標的打擊任務時，遠火具有非常強的毀傷能力。此外，遠火還具備密集打擊能力，可以對點目標實施面覆蓋，這會取得令人印象深刻的打擊效果，對敵方的防禦陣地、重要裝甲集群等目標實施有效、毀滅性的打擊，所以遠火在對台軍事鬥爭準備中會發揮巨大的優勢，此次遠火的加入，恰恰是解放軍陸軍參與對台軍事鬥爭準備的重要體現。」

▲解放軍發射東風飛彈路徑圖。（圖／ETtoday製）

海空兵力協同參加

4日下午， 大陸國防部新聞發言人譚克非表示，中國軍隊說話是算數的。中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多科目針對性演練，組織精導武器實彈射擊，就是針對美台勾連的嚴正震懾。

報導稱，除了東部戰區陸軍部隊的遠火射擊和火箭軍的導彈試射外，東部戰區出動海空兵力位於台島周邊海空域展開聯合軍事行動。東部戰區空軍和東部戰區海軍航空兵出動上百架殲擊機、轟炸機等多型戰機，奔赴台島北部、西南、東南空域，執行跨晝夜聯合偵察、空中突擊、支援掩護等任務。10餘艘驅護艦連續位於台島周邊海域展開，實施聯合封控行動，對火力試射區域進行掃海警戒，配合友鄰兵力進行偵察引導。