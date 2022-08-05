飛日本轉機「軍演害Delay」！日航1舉動暖炸　他秒起雞皮疙瘩

▲高睿騰與空服員們合照。（圖／高睿騰授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

中共解放軍圍台軍演，對航運來說影響甚鉅。知名部落客高睿騰（Reton）昨搭乘日本航空，從桃機到東京成田，再轉飛洛杉磯，由於繞道飛行的緣故，原本就很緊湊的轉機時間更所剩無幾；沒想到，日航的做法、應對讓他倍感溫暖，直呼「令人難忘的搭機體驗，等到從美國離開再去日本玩。」

「被日本航空感動到了！」高睿騰昨搭乘日航，表定12點起飛，從桃園機場前往東京成田，但由於碰上解放軍軍演，為了旅客安全起見，日航先飛到台東，再從台東空域飛出去，一路上機長告知，可能會延誤抵達時間，同時也盡可能加快速度。

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由於只有1個多小時的轉機時間，本來就非常趕了，加上這班機上有許多轉機旅客，其中飛洛杉磯JL62最為緊湊，很有可能趕不上，這也讓不少人憂心忡忡。

▲日航先飛到台東，再從台東空域飛出去。（圖／高睿騰授權引用）

高睿騰回憶道，「快要落地的時候，空服員就來跟每一位前往洛杉磯的旅客說，等等我們會優先下機，今天真的很抱歉，造成你們的困擾，並且幫我打氣說加油。大家都知道是什麼事情造成的，完全沒有怪日航啊，後來安全落地Delay近50分鐘，一下飛機就被地勤接手引導。」

到了轉機口，轉機安檢人員檢查登機證時，一看便說「台灣來的旅客？你們跟我來！」接著開了專屬的安檢台，等一行人檢查完畢，日航地勤繼續帶領他們前往遙遠的Gate 62，眼看登機程序接近尾聲，這批台灣前往洛杉磯的旅客氣喘吁吁走向登機口，成功搭上飛機。

▲▼日航地勤領著一行台灣旅客，趕往遙遠的登機門。（圖／高睿騰授權引用）

讓他意外的是，登機後收到的第一句話不是「歡迎登機」，而是「您辛苦了！歡迎登機，您成功趕上了！」聞言，高睿騰瞬間感動萬分，後來甚至有空服員跑來跟他說，「我們都看到新聞了，很高興今天能夠服務您及其他從台灣來的旅客，不用擔心，我們都會等您們的！」這番話又讓他起了雞皮疙瘩，最後主動要求合照留念，記錄下難忘的一刻。

對此，網友們紛紛淚喊，「好感人的日航呀，太貼心了」、「日本機場的地勤服務好到我不好意思」、「感動啊！雞皮疙瘩都起來了」、「日航地勤是不是都要考百米衝刺」、「這也太溫馨了吧」、「天啊！有洋蔥，旅途平安順利」、「教科書等級的貼心服務」。

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