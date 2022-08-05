瑞士媒體專訪黃偉峰：盼瑞士表態支持民主前線台灣

▲台灣駐瑞士代表黃偉峰昨天接受瑞士廣播電視台與「20分鐘」報刊專訪。（圖／20 Minuten網站）



文／中央社

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，全球關注。台灣駐瑞士代表黃偉峰昨天接受瑞士廣播電視台與「20分鐘」報刊專訪，表示台灣將盡力做好準備應對中國，也盼瑞士明確表態支持民主前線的台灣。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台遭到中國文攻武嚇，北京更隨即在台灣周邊6處海空域實施含實彈射擊的軍事演習，引發國際關注。

黃偉峰昨晚接受瑞士國營廣播電視台（SRF）德語台「十點前十分」（10 vor 10）新聞節目專訪，他表示，美國與中國的地緣政治競賽，台灣位於前沿，屬於第一島鏈，從日本、南韓、菲律賓，往南到新加坡、印尼，「這是民主島鏈，是民主的第一防線」。

對於中共的威脅，黃偉峰告訴瑞士觀眾，「恐懼沒有用，在台灣，人們要先於其他人做好準備。台灣人不想要在中國的威脅下恐懼地生活。中國威脅是日常，中國每天飛到我們的航空識別區。他們早就在威脅台灣」。

黃偉峰說，台灣預先就知道中國會進行軍演、經濟制裁。他認為目前中國的反應不讓人意外，「但若長期持續，中國可能會做出愚蠢的事，導致危機升級」。

▲裴洛西訪台引起各國關注。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



瑞士讀者量最大報刊「20分鐘」（20 Minuten）昨天也大篇幅刊登黃偉峰專訪，他表示，裴洛西這趟訪台行的意義在於她確認美國對支持台灣蓬勃民主堅如磐石的承諾，是美國支持台灣的保證。

黃偉峰強調，北京明顯威脅台海地區和平，國際社會是否能攔阻中國將是關鍵，西方必須決心反制中國違反國際規則，如同應對侵略烏克蘭的俄羅斯。

他指出，若中共認為征服台灣的成本超過效益，就會按兵不動。「台灣將盡其所能準備好對抗中國攻擊，以捍衛國土、民主及人權；於此同時，我們也盡力不挑釁中國」。

黃偉峰向媒體表示，期待瑞士能清楚聲明，支持同樣崇尚民主、自由、人權的台灣；若台灣遭受攻擊，也盼瑞士對中國進行制裁，對企圖透過違反國際秩序來擴張勢力的強權發出明確信號，「若有人被殘暴對待，大家卻都沈默，放任大國霸凌小國，對大家都不利」。

他說，「理解瑞士為中立國家，有自身規則，但仍應能明確表態反對違反國際規則及反對使用武力，例如當俄羅斯進攻烏克蘭時，瑞士就曾快速決定，轉變為積極中立」。

黃偉峰也告訴中央社，瑞士輿論之所以關注台灣，是因為中國威脅日益升高，瑞士也擔憂事態演變擦搶走火，危及區域和平穩定。