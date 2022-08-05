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Uber「單季營業額破3億」創新高！　內行分析：未來破10億年收

▲▼ 優步（Uber）在美國紐約證交所掛牌上市，但終場以41.57美元做收，下跌7.6％，沒有上演蜜月行情。（圖／路透）

▲優步（Uber）2019年5月在美國紐約證交所掛牌上市。（圖／路透）

實習記者楊子嫻／綜合報導

Uber（UBER-US）周二公開了第二季的財報資訊，雖公司仍是呈現虧損的狀態，但依美國FactSet Research Systems（金融數據公司）的數據看，營收方面共獲3.64億美元（新台幣約100億），遠超業內分析師所預估的2.77億美元（新台幣約83.1億）。就情勢而估，未來突破年產生10億美元（新台幣約300億）營收，將不將再是夢想。

Uber公司Q2的財報顯示，該公司在4至6月中虧損了26億美元（新台幣約780億），且大部分的虧損皆歸於，外部投資的急劇下降，在虧損的26億美元中，有17億（新台幣約500億）為自動駕駛汽車公司（Aurora） 和新加坡交通服務公司（Grab），股份的重估所導致。

然而，美國FactSet Research Systems數據顯示，Uber公司Q2所創造的3.64億美元營收，是公司成立13年來，首次沒有出現虧損的季度。在叫車、外送服務的努力下，4至6月間創造3.82億美元（新台幣約114億）的營收，經EBITDA
（稅息折舊及攤銷前利潤）的標準來看，該公司共收入3.64億美元。

先前因受世界疫情影響，美國叫車需求蒸發，Uber外送服務的業務大幅成長，但今（2022）年開始，各地的封城狀態逐漸解除、旅遊業的復甦，使更多人潮的外出，造就預約叫車的人數開始增加。

據《美聯社》報導，2022年第二季Uber平台上有18.7億次的叫車人次，與Q1相比增加了9%、與去年同期比則是增加了24%。即使美國的通膨惡性飆升，但民眾似乎也更願意支付車程費用與服務費。

▲▼ Uber ATG前瞻科技中心獲Toyota、Denso、軟銀投資，將擴大研發自動駕駛技術 。（圖／路透）

▲Uber為了解決司機短缺問題，開出新政策。（圖／路透）

為了在燃料價格上漲的條件下留住、與吸引更多司機加入Uber，該公司也宣布新決策，司機可依顧客行程與獲取利潤的多寡，決定自己是否接單。

私人投資銀行（Wedbush Securities Inc）的分析師丹尼爾˙艾夫斯 (Daniel Ives)就Uber第二季報表說道，Uber在創造利潤的同時，應對了來自通膨的壓力與司機短缺等問題。Uber 首席執行長科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）表示，就這樣的發展趨勢，將可能突破原先創下每年產10億美元營收的目標。

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