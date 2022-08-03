國台辦懲戒「台獨頑固分子關聯機構」　國合會斥荒謬

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台引發國際關注。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問，中國國台辦卻點名對「台灣民主基金」、「國際合作發展基金會」等台獨頑固分子關聯機構祭出懲戒，禁止與中方組織、企業、個人合作等。對此，國合會3日發表聲明指出，這是惡意曲解國際發展合作工作的價值，是對國際社會共同努力追求聯合國永續發展目標打壓的荒謬作為。

國合會表示，國合會是台灣推動國際發展援助工作的專業機構，多年來依循國際發展援助潮流，透過提供技術合作等方式，協助開發中友好國家經濟、社會發展，改善人民的生活，同時也對遭受天然災害國家或地區提供災後重建的人道協助，與其他國家推動國際發展合作工作的機構並無不同。

國合會強調，其近年來致力於結合公、私、民夥伴的力量，並與理念相近的國際夥伴合作，透過各式創新活動，串聯國內外資源，共同發揮影響力，一起投入國際發展援助工作，也感謝台灣民間企業基於協助達成全球永續發展目標共同努力。

國合會指出，國際發展合作工作的推動，充分彰顯人類社會良善美好的普世價值，中國國台辦惡意曲解國合會國際發展合作工作的價值，並對其合作夥伴採取懲戒措施，是對國際社會共同努力追求聯合國永續發展目標打壓的荒謬作為。

國合會強調，其仍將秉持「進步、發展、關懷」的核心價值，持續協助友邦及友好國家的進步發展，與各界攜手，創造平等、尊嚴、繁榮、健康的永續未來，彰顯台灣是尊重人民福祉、期盼社會良善的優良國際公民。