共軍犯台可能性提高？　他3分析「不會也不敢」：軍演宣傳目的大於軍事

▲解放軍預告軍演3天，「6大區域」幾乎包圍台灣。（合成圖／新華社、CFP）



記者杜冠霖／台北報導

美國國會眾議院議長裴洛西旋風訪台，中國大陸隨即展開一連串動作施壓，更展開大規模軍演，對於共軍犯台可能性是否提高，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，根據自己多年觀察中共的行為模式，得出的結論是：這是一場政治表演，他也提出3點分析，更表示，「現在的中國人民解放軍不會、也不敢，在台灣海峽挑起戰端。」

裴洛西3日結束來台行程，前腳剛走，大陸隨即對台展開攻勢，國防部、外交部的官方網站於3日深夜驚傳被駭癱瘓，完全無法連線進入，另外，共軍4日起進行軍演，將針對6個台海周邊區域進行演訓，部分劃及台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域。

對於共軍犯台可能性，矢板明夫分析，根據自己多年觀察中共的行為模式，得出的結論是：這是一場政治表演，其宣傳目的要遠遠大於軍事目的。現在的中國人民解放軍不會、也不敢，在台灣海峽挑起戰端。大家可以把心放在肚子裡。

矢板明夫也提出3點分析：

第一，是基於中國的內政。還有幾個月就要召開中共20大了，習近平本人正尋求連任。目前，黨內挑戰者還沒有形成強有力的威脅，習連任的可能性非常大。在這個時候，習最害怕的，是有自己不可掌控的局面出現。

矢板明夫指出，如果在台海發生武力衝突，中國軍隊有可能出師不利，也有可能陷入戰爭泥沼。即使打贏，也一定會面臨來自國際社會的嚴厲制裁。這些外部因素，都有可能改變中共黨內的權力結構，影響習近平的連任。

第二，是基於國際情勢。中共自建政以來，念茲在茲的就是想要「解放台灣、統一祖國」。這麼多年了，還一直沒有打過來的原因，就是害怕美國介入。一旦美國介入，中國就完全沒有勝算。更何況今天，是中共建政七十多年以來，美軍介入台海衝突可能性最大的時候。

矢板明夫表示，全世界都在關心台海的和平，連日本的鴿派政治人物石破茂都跑來湊熱鬧了，中國如果貿然動手，很大機率是要犯眾怒的。不僅美國，很多國家都可能以各種方式介入。按照常識，中國已經等了70多年了，不可能選擇一個對自己最不利的時機動手。

第三，裴洛西本人和拜登團隊事先都已經做了風險評估。他們得出了「一定不會引發台海戰爭」的結論之後，裴洛西才出發的。兩個人都是政壇的老鳥，同時錯估形勢的可能性不大。

矢板明夫指出，裴洛西出發之前，拜登還專程和習近平通了電話，其目的很明顯，就是做好雙方的風險管控。我們看到，中國的軍隊是等裴洛西離開台灣之後，才開始軍演的。如果提前一天，就可能把裴洛西困在台灣。為什麼不這麼做？就是不想把事情搞大。

矢板明夫表示，這就好像小時候在學校讀書。只要老師一離開，就有壞學生開始調皮搗蛋，等老師一回來，就馬上老實了。現在，美國的多艘艦船都等在南海附近，「中國搞點小事情發洩一下，美國可以置之不理。但如果把事情搞大，美國一定會介入。這一點習近平應該比誰都清楚。」