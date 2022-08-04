夏季限定！　福容桃園「果香四溢」特色菜健康又開胃

▲享福卡會員點用任一道水果料理，並上傳個人臉書或 IG即免費贈送「芒果香奶酪」乙份。（圖／福容提供）



記者楊淑媛／桃園報導

連日高溫飆破紀錄，炎炎夏日感到食慾不振嗎？福容大飯店桃園館福粵樓即日起至9/30，推出「果香四溢」夏季特色菜，以台灣盛產的可口果物入菜，新鮮水果富含豐富的維生素，可補足大量流汗身體所需，道道酸甜美味的夏日料理刺激味蕾，令人食慾大振！

▲醋溜鮮果魚片。（圖／福容提供）

福容桃園館表示，台灣是著名的水果王國，優越的氣候及地理條件孕育出熱帶水果的絕佳生產環境，台灣生產的芒果、鳳梨、火龍果等水果質優味美、舉世聞名，福粵樓由曾獲得「兩岸十大名廚」的楊忠霖主廚領軍廚房團隊，以台灣各地美味的優質水果，如雲林柳丁、彰化火龍果、愛文芒果等做為食材，加入鮮魚、各式蔬菜，推出「果香四溢」水果系列料理，如「柚子拌雞絲」、「和風水果豆腐」、「椰肉蘋蝦仁」、「醋溜鮮果魚片」、「楊枝甘露汁」等在地水果入菜，是炎炎夏日最開胃的健康菜。

▲和風水果豆腐。（圖／福容提供）

桃園福容「果香四溢」系列料理僅限夏日販售，即日起至9/30享福卡會員點用任一道水果料理(不含甜點)並上傳個人臉書或 IG即免費贈送「芒果香奶酪」乙份，8/14前父親節活動期間帶爸爸來用餐還加贈「大無限健身房60分鐘體驗券」及「2022福隆國際沙雕藝術季門票兩張」！ 8/6-8/7父親節前夕福粵樓現場舉辦有趣的「爸爸推啤酒」大賽，參加即送香煎蘿蔔糕乙份，優勝者更可以把大獎帶回家！