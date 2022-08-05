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陸對台軍火新訊號！　新華社：無人機作戰、新型遠程箱式火箭炮

記者任以芳／綜合報導

陸官媒《新華社》報導今（5）清晨1點一篇報導，總結解放軍東部戰區首日對台軍演成果。該內文有許多對台軍演關鍵訊號。除了強調有投入新型武器訓練，預告預定開展跨晝夜聯合偵察、海軍模擬對台灣海域實施聯合封控行動。並且證實正式加入無人機作戰，「傳回的打擊畫面顯示火箭彈精確命中目標。」

▲▼ 8月4日，東部戰區火箭軍對台東部外海預定海域實施火力突擊。這是導彈點火發射。 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 東部戰區火箭軍對台東部外海預定海域實施火力突擊。這是導彈發射升空 。（圖／翻攝 新華社）

解放軍東部戰區昨4日在台海周邊海空域開展大規模實戰化聯合演訓，對預定海域實施遠程火力實彈射擊。《新華社》刻意指出東部戰區陸軍運用多台「新型遠程箱式火箭炮」實行遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行精確打擊。

該報導稱，「新型遠程箱式火箭炮射程更遠、精度更高，箱式彈藥補充方式能大幅縮短作戰準備時間。」

報導也提到，東部戰區火箭軍部隊針對台灣東部外海有使用無人機作戰，「目標海域上，無人機實時傳回的打擊畫面顯示：火箭彈精確命中目標。實彈射擊取得預期效果。」雖然只有短短一句話，刻意強化解放軍科技軍演實力。

▲▼ 8月4日，東部戰區空軍航空兵某旅同時出動多架戰機，飛赴台周邊海域執行任務，進一步檢驗部隊實戰能力。這是戰機警戒巡航 。（圖／翻攝 新華社）

▲東部戰區空軍航空兵某旅同時出動多架戰機 。（圖／翻攝 新華社）

另外，報導也預告這軍演將是「白天到黑夜」。該文稱東部戰區空軍、海軍航空兵出動殲擊機、轟炸機、預警機、加油機等多類多型戰機100餘架次，在預定海空域開展跨晝夜聯合偵察、空中加油、制空作戰、對地突擊、支援掩護等實戰訓練。

報導也指出，東部戰區海軍10餘艘驅護艦艇連續位「台灣海域實施聯合封控行動」，對火力試射區域進行掃海警戒，配合友鄰兵力進行偵察引導。官兵全程保持高度戒備，多次拉動，進行對海打擊、防空反導、聯合反潛等訓練，隨時準備應對可能的突發情況。

解放軍於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在相關海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。官媒《環球時報》表示，根據演訓發布的經緯度四點連線可以看出，此次演習區域環繞了台灣一圈，對主要港口形成封鎖態勢。

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