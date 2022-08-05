國防部稱4飛彈穿台：無危害！「2情況曝光」才會發防空警報

網搜小組／劉維榛報導

大陸解放軍昨（4）日狂射11枚東風系列彈道飛彈，有4枚穿越台灣上空。對此，網友質疑，「經過頭頂卻沒有收到警報聽起來，就是怪怪的。」查詢民防指揮管制官網，要在2種情況同時成立，也就是「獲知敵機或不明機航跡，判定有進襲台灣本島和澎湖地區可能，並進入警報發放線以內」，才會下達緊急警報命令。

▲共軍實彈射擊軍演，日本防衛省推定：4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在PTT表示，飛彈看起來是有經過台灣的上空，國防部好像也沒否認，判斷落點不在領土上，不刻意去攔截的確很合理，不過原PO質疑，「有經過頭頂卻沒有收到警報聽起來，就是怪怪的。」

對此，原PO好奇拋問，「發佈警報有哪些條件啊？真的要判斷飛彈可能掉在領土上，才會發出警報？如果是這樣的話聽到警報才開始跑，不就來不及了嗎？」

▲解放軍實彈演習。（圖／路透社）

底下網友也各個一臉問號求解，「我也想知道嚴格的定義或值得參考的SOP」、「問題在於軍方系統是閉路封鎖，你要怎麼Real-time？」、「演習還沒結束啊！今天要不要公佈有差嗎」、「1.落點不再島內、2.常規彈頭破壞力不會造成影響」、「沒什麼威力的地震都在那邊響警報了，這個飛彈如果掉下來可是會死幾十到幾百人的耶，合乎提前警報的定義吧」、「北韓發飛彈，日本判斷無危險性，還是發警報耶」。

有網友也查閱民防指揮管制所發布的「我國臺澎地區防空警報發放程序為何？」關於防空警報定義，「係指自臺灣本島沿海邊緣七十浬（八十哩）為警報發放線，澎湖地區沿海邊緣起六十五浬（七十五哩）為警報發放線，在空軍作戰指揮部空中管制中心（簡稱ACC）獲知敵機或不明機航跡，判明有進襲臺灣本島及澎湖地區之可能，並進入我警報發放線以內時，即下達緊急警報命令。」

警報發放地區分五區：可分區或全區同時發放。

(一)北區：臺北市、新北市、基隆市、桃園縣、新竹市、新竹縣。

(二)中區：苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。

(三)南區：臺南市、高雄市、屏東縣。

(四)東區：花蓮縣、臺東縣、宜蘭縣。

(五)澎湖區：澎湖縣。

警報發放種類：緊急警報、解除警報及試放警報。

(一)緊急警報：喔──、喔－、喔－；喔──、喔－、喔－；喔──、喔－、喔－。鳴十五秒長音一次，續鳴兩個五秒短音，均間隔五秒。連續鳴三次，計一百十五秒。

(二)解除警報：喔……………。鳴九十秒長音一次。

(三)試放警報：喔……………。鳴九十秒長音一次。

▲首先要接獲敵機或不明機航跡後，接著需判定有襲擊本島及澎湖地區之可能，才會下達警報命令。（圖／翻攝民防指揮管制所）

至於為何不擊落飛彈或公布軌跡？國防部4日晚間也發表聲明回應，第一，為何不擊落飛彈，因為彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，故各國的飛彈防護系統，均以落彈點的解算為關鍵。

第二，為何沒有發布防空警報，國防部表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此未發布防空警報。

第三，為何不公布相關資訊，國防部強調，考量到中共飛彈射擊以威懾我方為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，決定不公布相關飛行路徑等資訊。