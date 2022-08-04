快訊／國家警報響了！13縣市升級豪大雨特報　2區雷雨轟炸1小時

▲部分縣市下午出現大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

大低壓帶逐漸遠離，不過部分縣市仍有降雨，氣象局針對13縣市發布豪大雨特報，其中嘉義市和嘉義縣升級豪雨，提醒民眾外出時須留意天氣變化。另氣象局也對嘉義市和嘉義縣發布大雷雨訊息和災害告警，雷雨彈將轟炸1小時。

氣象局下午16時37分也針對嘉義市和嘉義縣發布災害告警，示警發生大雷雨，預計持續至17時30。

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▲氣象局針對大雷雨發生地區發布警報。（圖／記者李宜秦翻攝）

氣象局今(8/4)下午16時30分發布豪大雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日嘉義縣及嘉義市有局部大雨或豪雨，大臺北、中部、臺南地區及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

豪雨：嘉義市、嘉義縣

大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市

此外，氣象局16 時 37 分也發布大雷雨即時訊息(PWS)，持續時間至17 時 30 分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，警戒區域包括嘉義市、嘉義縣。

▲氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）

大雷雨即時訊息示警區域

嘉義市 東區、西區

嘉義縣 太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉