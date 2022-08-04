2埃及聖䴉花蓮新城現蹤！部落獵人擊斃1隻、1隻脫逃持續追捕中

▲部落獵人出動搜尋確認有2隻埃及聖䴉在水田中。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林區管理處1日傍晚接獲民眾通報，在新城鄉佳林村附近水田發現外來種「埃及聖䴉」蹤跡，2日天剛破曉林管處出動人員搜尋確認該區域有2隻「埃及聖䴉」後，委由銅門部落獵人執行移除，當日下午順利成功移除1隻，展示林管處迅速清零的決心，也呼籲民眾一發現埃及聖䴉現蹤，請立即通報，以避免族群繁殖衝擊本土生態。





林管處獲報後2日早上6點30分左右確認在新城鄉佳林村稻田區內有2隻埃聖䴉，除在現場監控外，同時聯繫合作移除外來物種的4位部落獵人前往協助移除。但2隻個體疑似是成鳥，警戒心強，不易靠近，直至下午2點，在林管處人員與獵人合作下終於成功移除1隻個體。3日清晨破曉，林管處同仁與6位部落獵人持續在相關區域擴大搜尋，發現前一日「落跑」的個體後立刻嘗試移除，可惜未射中，直至3日天黑都未能再搜尋到該個體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲部落獵人埋伏等候時機擊殺。



林管處表示，埃及聖䴉身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛，喜好棲息在田區及溼地等處，是非常強勢的外來種。花蓮各地農田已陸續進入翻耕蓄水時期，是埃及聖䴉最常出沒的棲息環境，新城鄉佳林村、玉里鎮長良等地水田，及壽豐養殖區等皆有出沒紀錄。

▲發現1隻埃及聖䴉，獵人前進伺機擊殺。



林管處呼籲民眾若發現埃及聖䴉，請立即上林務局「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁，留言發現日期、時間、地點和數量等資訊，或向林管處通報（03-8325141轉275），如有照片也請協助寄到chuzong@forest.gov.tw信箱，將有專人協助回覆與追蹤處理。