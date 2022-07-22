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東森攜手卓溪國小二度舉辦射箭比賽　助部落學童展長才

▲111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽。（圖／東森慈善基金會提供）

▲東森慈善基金會攜手卓溪國小，二度舉辦射箭比賽「111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽」。（圖／東森慈善基金會提供，下同）

記者黃稜涵／綜合報導

由東森慈善基金會贊助，並由花蓮縣卓溪國小主辦，為期2天的「111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽」完美落幕，首日為反曲弓射箭賽，第二日為傳統弓射箭賽，即使連兩日創下全國高溫，但在夏日烈焰下，仍然不減小小射箭手的準度，選手們的精彩表現，引發全場觀眾歡呼！

長年推廣射箭運動的卓溪國小校長田楊橋，繼今年初攜手東森慈善基金會舉辦「第一屆花東縱谷東森盃射箭邀請賽」，下半年又一同合作辦理「111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽」，希望讓部落學童有更多舞台大顯身手，田楊橋不僅推動田徑、射箭運動，也培育國家奧運儲備選手，今年榮獲「111年師鐸獎」，這是他第2度獲師鐸獎。

在田楊橋校長輔導支援下參與賽事的隊伍中，有跨縣巿以行動表示支持而參加比賽的台東縣加拿國小、宜蘭縣南山國小，與會競逐的隊伍還有卓溪鄉古風國小、卓溪鄉卓樂國小、玉里鎮三民國中、玉里鎮玉里國中，活動在活力四射的運動員歡呼聲中展開序幕，雖頂著全國最高溫，但每位選手仍舊盡情揮灑努力的汗水。

▲111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽。（圖／東森慈善基金會提供）

▲在夏日烈焰下，仍然不減小小射箭手的準度，「花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽」完美落幕。

在反曲弓團體賽項目︰一、國小新人男、女混合團體賽︰由花蓮縣古風國小奪得桂冠；二、國小男、女混合團體賽︰由花蓮縣卓溪國小拔得頭籌；三、國中新人男、女混合團體賽︰由花蓮縣三民國中獨佔鰲頭；四、國中男子團體賽︰由花蓮縣玉里國中掄元。

在反曲弓個人賽項目︰一、國小男子新人組10公尺︰花蓮縣古風國小林信延獲得第一名；二、國小男子組30公尺︰由花蓮縣卓樂國小林脩藩獲得第一名； 三、國小女子組30公尺︰由花蓮縣卓溪國小高卉唐獲得第一名；四、國小女子新人組10公尺︰由花蓮縣卓溪國小高詠嫻獲得第一名；五、國中男子新人組30公尺︰由花蓮縣三民國中陳韋霖獲得第一名；六、國中女子新人組30公尺︰由花蓮縣玉里國中胡語恩獲得第一名；七、國中男子組50公尺︰由花蓮縣玉里國中温承昊獲得第一名。

在傳統弓團體賽項目︰一、國小男、女混合團體賽︰由花蓮縣古風國小陳愷元、陳卉汝、蘇怡恩奪得第一名；二、社會男、女混合團體賽︰由花蓮縣卓溪鄉琴兒商號陳天文、高浩文、榮婉婷奪得第一名。在傳統弓個人賽項目︰一、國小女子12公尺組︰由花蓮縣古風國小陳卉汝獲得第一名；二、國小男子12公尺組︰由花蓮縣古風國小陳愷元獲得第一名； 三、社會女子15公尺組︰由花蓮縣古風國小洪詩惠獲得第一名；四、社會男子18公尺組︰由花蓮縣卓溪鄉琴兒商號陳天文獲得第一名。

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