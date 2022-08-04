全聯推「鬼月限定好物」！連續8天免費抽獎　中元加碼優惠一次看

▲全聯中元節再推加碼優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

再一週就迎接中元節到來，全聯為衝刺買氣，線上線下再加碼優惠，PXGo!自8/5起還推出連續8天「一抽入魂 有保庇籤詩」免費抽獎遊戲，中獎率100%，還有機會抽到整單免費；另也推出「鬼月限定好物」，以及使用PX Pay儲值金消費滿千元送千點等。

全聯指出，去年中元檔期業績破百億，而今年中元商品不論線上線下都祭出破盤價，如食品、用品、生鮮皆有多樣「買1送1」、「最低下殺5折起」，目前開檔至今業績已較去年同期成長10%；另受惠天氣炎熱加持，帶動冰品與飲料業績同步飛揚，已較去年同期成長超過15%，期望接下來在中元前最後一個週末的加碼回饋下，整體業績可望超越去年。

全聯今年特別推薦在「PXGo!全聯線上購」線上採買更划算，除了超過3000款商品挑戰全年最低價，還有預購肉品、水果及餅乾禮盒滿千享92折、阪急麵包限時買20送8等；此外中元前8/6～8/11倒數6天，使用PX Pay儲值金支付，單筆每滿1000元，贈1000福利點，相比實體門市多出加碼200福利點。

同時，購買中元爆殺專區商品，單筆消費滿100元，再贈100元預購折價券，讓消費者過完中元，就能提前領取優惠下單中秋預購；而8/6～8/7最後2天，全店日用品還有單筆每滿499元，加贈500福利點。

▲8/5～8/12期間登入，即可參加「一抽入魂 有保庇籤詩」免費抽獎遊戲。（圖／業者提供）



PXGo!也特別邀請消費者玩遊戲試試手氣，凡會員於8/5～8/12期間登入，即可參加「一抽入魂 有保庇籤詩」免費抽獎遊戲，玩遊戲搶到5個籤筒立即得獎，中獎率100%，人人有獎，每名會員每天限玩一次，有機會獲得整單免費（最高3000元等值福利點）、1萬福利點（=1000元現金價值）、1000元折價券等眾多好禮。

另看好消費者仰賴外送方便性，今年「全聯小時達」自即日起至8/18期間，同樣祭出商品挑戰最低價，並推出4大獨家專屬活動，消費者最高可獲得660元折價券，包含全站滿千折200元、週末滿千贈千點、中元爆殺專區滿額最高折80元、中元好物銅板加價購等；甚至連普度必備的金紙、線香都能免出門直接送到家。

而台灣人在準備祭祀品時一向注重「澎湃」，因此廠商也會在中元時推出鬼月限定的大包裝或特規商品，從往年常見餅乾、飲料類別延伸到爆米花、泡麵、罐頭等，種類越來越多樣化。不僅如此，今年還有推出讓消費者可以方便插香拜拜的「鬼月限定好物」受到網友激推，如福壽100%純芥花油於中元期間即特別在瓶身上附上吸管，可方便插香拜拜；另還有「OREO澎派好運箱」、「孔雀海味Party箱」、「巧克力三重奏」等拜拜箱，皆有設計特別的孔洞，讓民眾拜拜時可直接插香或普度旗，十分便利。

▲罐裝沙拉油附吸管，可方便插香拜拜讓網友激推。（圖／翻攝自我愛全聯－好物老實説）

截至目前，因應中元特別推出的休閒拜拜箱，銷量已突破5萬箱，熱銷前三名分別為，「可口奶滋原味福氣袋/綜合福氣袋」、「平安祈福袋」、「77新貴派經典組合箱」等；另大包裝餅乾組合包熱銷商品則有「華元大吉利量販包」、「波卡Poca休閒包」、「Lay's樂事意合組合包」等，各有賣出約7萬件的好佳績；而飲料部分熱銷前三名則依序為，「維他露舒跑」、「金車健酪乳酸飲料」、「維他露P」等，目前各已都賣出超過50萬罐，預計後續銷量持續看漲。

而家樂福今年以4大管道包括超市、量販、線上購物、家速配滿足中元節拜拜需求，並以「5大主題」作為主軸提供萬種商品隨選隨搭輕鬆拜，中元檔期也有各項好康等搶，不僅有百款商品買1送1，還有29大品牌會員專屬聯慶等。

東森購物網推出「即刻救援中元供品」專區，全館商品下殺5折起，指定中元節商品消費滿888元即可玩命運輪盤，100%中獎率，最高送樂透金100元，每日00:00開始，名額有限。「東森小食堂」同步推出品牌好禮中元祭，滿千登記再送$120樂透金等好禮3選1，累積消費滿3,000元還可登記抽30L電烤箱。

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