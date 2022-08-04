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比1996年台海危機緊張！中共軍演「台灣人卻不怕」　過來人曝原因

▲▼解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣　時間點有玄機。（合成圖／新華社、CFP）

▲解放軍軍演3天，「6大區域」幾乎包圍台灣。（合成圖／新華社、CFP）

記者施怡妏／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日抵台後，中共解放軍隨即宣布將於4日12時開始，在台灣周邊海域、空域進行為期3天的軍演，就有網友表示，現在的情況比1996年的臺灣海峽飛彈危機還緊張，但是大家卻毫無危機感，仍照樣上班，繼續玩樂，「為何才20幾年，整個風氣氛圍大變？」貼文引起討論。

原PO在PTT發文，「為啥才短短20年，台灣人變完全不怕？」現在的情況比1996年的台海危機還緊張，當年整個壟罩一觸即發，有錢人收拾家當狂逃，全島準備備戰，「軍人遺書都寫好，緊張到美國航母都開來」，然而，現在即使對岸放話要軍事行動，台灣人仍無動於衷，正常生活，「完全沒人屌大陸，更別說有當時的氛圍」。

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對此，不少網友點出關鍵原因「麻木了」，「被看破手腳了」、「喊了20年的狼來了」、「就是喊惹20年才不怕」、「因為從那時開始每一兩年就搞一次，久了也麻木了，更不想被這樣一路威嚇到老」、「要打軍隊早開始集結了，沒徵兆怕什麼」、「房價物價這麼高，比飛彈還可怕」。也有不少網友無奈喊「爛命一條隨你炸」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友指出，是因為心態轉變了。（圖／翻攝自PTT）

有一名網友回文，分析1996年跟現在的情況，「論情勢嚴重性，現在的明面情勢比1996年還嚴重，畢竟當初可沒要往你領海打；論氣氛，現在就是1996年的1/10不到，當時社會上充滿著壓力，氣氛十分緊張肅殺，現在則是『我就爛！你要射就快射！』」

該網友指出，會有如此大的轉變，最大的原因是「台灣人累了」，1996年政府是嚴正以待準備打仗，但現在的政府則是「他要這樣我有什麼辦法，反正只要你說的（得）通美軍那關，我也拿你沒辦法」。 

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