　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李明哲曝裴洛西談人權「我82歲仍不放棄」　批中國大到忘了做為人的基本

▲▼台灣NGO工作者李明哲。（圖／翻攝自Facebook／李明哲）

▲台灣NGO工作者李明哲。（圖／翻攝自Facebook／李明哲）

記者詹宜庭／台北報導

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日下午至景美人權園區參訪，會晤銅鑼灣書店老闆林榮基、中國大陸民運人士吾爾開希、遭中國大陸關押多年的台灣NGO工作者李明哲夫妻等人士，探討人權問題。李明哲4日表示，自己見到的並非裴洛西議長，而是終身為人權奮鬥的裴洛西女士，她的巨大不是來自她的官位，而是來自一個終生追求自由、民主、人權的精神價值。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜搭乘C-40行政專機抵達台灣，24小時旋風式訪台行程中，於3日下午2時40分左右赴「景美人權文化園區」參觀，同時拜會國家人權委員會主委陳菊、銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希、台灣NGO工作者李明哲夫婦、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏等人。

李明哲在臉書上發文指出，會上參與人員各就自己的經驗分享，裴洛西議長及其他議員回應並和與會人員共同討論，會議中裴洛西議長多次表示，她並非以「議長」身份發言，而是以個人身份發表意見，「裴洛西以議長之尊抽空與我們這些平民老百姓對話，整場回應完全沒有官場『場面話』，有的只是對人權價值推廣的『憂心』。」

李明哲說，裴洛西在談論人權議題時，神情嚴肅而凝重，一直強調中國大陸長久以來在人權及法治上不斷退步。她說，中國很大，大到讓很多人忘記了做為「人」的基本價值；對於許多人只想到經濟利益，裴洛西甚至用「出賣靈魂」來批判這些人。

裴洛西分享，自己曾多次向美國年輕人展示中國大陸「坦克人」的相片，但很多人完全不知道這相片所反映出的「無力感」，年輕人不重視人權，令她感到喪氣。

談話間，裴洛西一度眼眶泛紅，李明哲補充，但她沒有因此放棄，反而用自己一生的堅持，語重心長地呼籲，盼能努力向台灣朋友宣傳人權價值，讓人權價值可以在台灣代代傳承，台灣人才能真正擁有對抗中國大陸侵略的決心與意志。

對於中國大陸民運人士、在台港人及台灣人權工作者，裴洛西喊話，「對於過去你們所經歷的苦難我感到十分心疼，但自己已經82歲了都還沒有放棄，希望你們也不要放棄自己的理想與堅持。我認為，中國大陸以武力威脅台灣，是對自由民主人權最大的挑戰，我來台灣，就是要表達美國對台灣的承諾與支持。」

「我見到的並非裴洛西『議長』，而是終身為人權奮鬥、擁有高尚人格與價值的裴洛西『女士』，裴洛西訪台，是希望能將自己一生的人權經驗給予台灣幫助。」李明哲表示，會談結束時他與夫人李凈瑜目送裴洛西離開，眼中看到的是一位溫柔堅定又「巨大」的身影，這個巨大並非來自裴洛西的官位，而是來自一個終生追求自由、民主、人權的精神價值，「裴洛西女士真的值得我致以十二萬分的『敬意』。」

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
中國禁白帶魚輸入　農委會推出「60元白帶魚幸福餐盒」
接到電話「小孩掉下來了」　5歲女童13樓墜落...母哭著衝回
網傳詐騙進階版！「開店辦員工旅遊」：男賣器官女賣淫　真相曝光
快訊／砂石車大雨中右輪開進水溝　男駕駛無呼吸心跳
共軍大規模軍演　藍委罵「同胞給你欺負的？」：剩一枝掃把也要戰
快訊／外交部譴責中國「效法北韓射導彈」：籲世界各國持續聲援台
快訊／共軍向台灣北、東、南部外海發射飛彈　數量曝光
作家H罹癌三期！攝護腺癌「8大高危險群」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國禁台灣柑橘、文旦輸入　雲林文旦農：今年銷售期短才是挑戰

林佳龍維安「1隨扈+2警」　競辦主任接洽「發言人卻說不知情、不需要」

解放軍環台軍演　陸委會：台灣人民絕不會屈從北京的文攻武嚇

陳時中要組城市外交隊　陳智菡酸「過度包裝」：口號文化不務實

楊智淵遭拘捕　陸委會仍未獲陸方通報：國人赴陸應做好風險評估

陳時中喊抗中保台是基本精神　黃珊珊：某些東西不是某些人專利

快訊／國防部曝共軍已發射11枚彈道飛彈　於台灣北、東、南部海域落海

共軍大規模軍演　藍委罵「同胞給你欺負的？」：剩一支掃把也要戰到底

外交部譴責中國「效法北韓射導彈」　籲世界各國持續聲援台灣

陳時中拋城市外交隊政見　黃珊珊譏「構想型東西」：請提具體做法

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

中國禁台灣柑橘、文旦輸入　雲林文旦農：今年銷售期短才是挑戰

林佳龍維安「1隨扈+2警」　競辦主任接洽「發言人卻說不知情、不需要」

解放軍環台軍演　陸委會：台灣人民絕不會屈從北京的文攻武嚇

陳時中要組城市外交隊　陳智菡酸「過度包裝」：口號文化不務實

楊智淵遭拘捕　陸委會仍未獲陸方通報：國人赴陸應做好風險評估

陳時中喊抗中保台是基本精神　黃珊珊：某些東西不是某些人專利

快訊／國防部曝共軍已發射11枚彈道飛彈　於台灣北、東、南部海域落海

共軍大規模軍演　藍委罵「同胞給你欺負的？」：剩一支掃把也要戰到底

外交部譴責中國「效法北韓射導彈」　籲世界各國持續聲援台灣

陳時中拋城市外交隊政見　黃珊珊譏「構想型東西」：請提具體做法

中國禁台灣柑橘、文旦輸入　雲林文旦農：今年銷售期短才是挑戰

《我們結婚了》男星羞吻假妻子　正宮出手宣示主權網炸鍋：太噁心

陳淑芳和裴洛西只差一歲！　看她踩「3吋高跟鞋」跑行程：我也想一樣

林佳龍維安「1隨扈+2警」　競辦主任接洽「發言人卻說不知情、不需要」

U12／休兵日喘口氣！複賽守備為重　高品瀚抗多明尼加

開車上國道！驚見「米奇鑽出除霧口」呆愣對視10秒..1.3萬人看傻

男星患擬娩症候群！擔心女兒胎位不正　睡夢中竟伸手掐住孕妻

遛狗跟和尚鸚鵡對到眼！　她「頭頂被占據」幫找主人：誰家走失的

高宇蓁穩定交往設計師男友　七夕曝喜訊「快了快了」

長榮減資生效！每股淨值飆至206.35元　EPS衝百元

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

共軍比照金正恩模式已射2枚飛彈　目標區落在台海周邊國際水域

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

快訊／共軍1356向台灣東北、西南海域發射多枚彈道飛彈　國防部證實

快訊／共軍出招！首次派無人機侵擾金門　陸軍射信號彈驅離

台東志航基地掛彈訓練

快訊／共軍今午起連三天「圍台」實彈射擊　國防部最新回應曝光

口譯妹4度打斷裴洛西！專業口譯員說話了

口譯妹背景曝！　網態度大翻轉

裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

快訊／共軍已向台灣北部、南部及東部外海發射11枚彈道飛彈

快訊／網傳「台灣伴飛戰機被擊落」　國防部斥假消息：沒這任務

更多熱門

相關新聞

大韓航空取消5、6日「直飛台灣」！

大韓航空取消5、6日「直飛台灣」！

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，台灣海峽緊張情勢旋即升溫，中國人民解放軍4日下午更比照北韓（朝鮮）最高領導人金正恩試射導彈的手法，對台灣海峽東部特定區域發射飛彈。對此，南韓大韓航空、韓亞航空接連宣布，暫時停止5、6日往返台灣直飛航班。

「蔡英文、裴洛西會面破解疑美論」　卓冠廷：談話比想像更重要

「蔡英文、裴洛西會面破解疑美論」　卓冠廷：談話比想像更重要

震撼畫面曝！陸軍高美濕地火炮射擊保養

震撼畫面曝！陸軍高美濕地火炮射擊保養

蔡英文和裴洛西　自拍照曝光

蔡英文和裴洛西　自拍照曝光

中日外長會談「臨時喊卡」華春瑩證實了

中日外長會談「臨時喊卡」華春瑩證實了

關鍵字：

李明哲裴洛西人權兩岸關係

讀者迴響

熱門新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

今天七夕！8大禁忌注意了　床上別放「這1物」

共軍比照金正恩模式已射2枚飛彈　目標區落在台海周邊國際水域

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

中共軍演空中視角畫面曝！解放軍大喊：隨時準備戰鬥！

解放軍首波實彈演習 平潭民眾拍下火箭彈發射、直升機群掠空

即／美偵察機沖繩起飛「朝台灣方向前進」

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

美P-8A直衝共軍演習空域　網讚：美軍最猛

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面