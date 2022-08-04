▲台灣NGO工作者李明哲。（圖／翻攝自Facebook／李明哲）

記者詹宜庭／台北報導

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日下午至景美人權園區參訪，會晤銅鑼灣書店老闆林榮基、中國大陸民運人士吾爾開希、遭中國大陸關押多年的台灣NGO工作者李明哲夫妻等人士，探討人權問題。李明哲4日表示，自己見到的並非裴洛西議長，而是終身為人權奮鬥的裴洛西女士，她的巨大不是來自她的官位，而是來自一個終生追求自由、民主、人權的精神價值。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜搭乘C-40行政專機抵達台灣，24小時旋風式訪台行程中，於3日下午2時40分左右赴「景美人權文化園區」參觀，同時拜會國家人權委員會主委陳菊、銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希、台灣NGO工作者李明哲夫婦、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏等人。

李明哲在臉書上發文指出，會上參與人員各就自己的經驗分享，裴洛西議長及其他議員回應並和與會人員共同討論，會議中裴洛西議長多次表示，她並非以「議長」身份發言，而是以個人身份發表意見，「裴洛西以議長之尊抽空與我們這些平民老百姓對話，整場回應完全沒有官場『場面話』，有的只是對人權價值推廣的『憂心』。」

李明哲說，裴洛西在談論人權議題時，神情嚴肅而凝重，一直強調中國大陸長久以來在人權及法治上不斷退步。她說，中國很大，大到讓很多人忘記了做為「人」的基本價值；對於許多人只想到經濟利益，裴洛西甚至用「出賣靈魂」來批判這些人。

裴洛西分享，自己曾多次向美國年輕人展示中國大陸「坦克人」的相片，但很多人完全不知道這相片所反映出的「無力感」，年輕人不重視人權，令她感到喪氣。

談話間，裴洛西一度眼眶泛紅，李明哲補充，但她沒有因此放棄，反而用自己一生的堅持，語重心長地呼籲，盼能努力向台灣朋友宣傳人權價值，讓人權價值可以在台灣代代傳承，台灣人才能真正擁有對抗中國大陸侵略的決心與意志。

對於中國大陸民運人士、在台港人及台灣人權工作者，裴洛西喊話，「對於過去你們所經歷的苦難我感到十分心疼，但自己已經82歲了都還沒有放棄，希望你們也不要放棄自己的理想與堅持。我認為，中國大陸以武力威脅台灣，是對自由民主人權最大的挑戰，我來台灣，就是要表達美國對台灣的承諾與支持。」

「我見到的並非裴洛西『議長』，而是終身為人權奮鬥、擁有高尚人格與價值的裴洛西『女士』，裴洛西訪台，是希望能將自己一生的人權經驗給予台灣幫助。」李明哲表示，會談結束時他與夫人李凈瑜目送裴洛西離開，眼中看到的是一位溫柔堅定又「巨大」的身影，這個巨大並非來自裴洛西的官位，而是來自一個終生追求自由、民主、人權的精神價值，「裴洛西女士真的值得我致以十二萬分的『敬意』。」