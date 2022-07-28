騎電動自行車收2紅單　他冤喊「買來就這樣」！網曝原因該抓

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭一名網友昨日（27日）在臉書PO文抱怨，買了一台電動自行車，沒有超速也戴了安全帽，卻在新北市新店區被警察攔下開單，車子也因此被沒收，讓他覺得很莫名其妙，「買來就這樣子，哪裡改裝了？」然而，網友們一看到車子的外觀照片，幾乎一面倒力挺警察，「沒牌上路，被開單剛好而已」、「你那麼高調，不抓你抓誰」、「你沒改裝，賣的人未必沒改裝」。

▲原PO聲稱車子買來時就長這樣。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，莫名其妙被警察攔停臨檢，他自認沒有違規、沒有超速，也有戴安全帽，全程都很配合盤查，卻被認定是非法改裝，「請問這（算）沒收人民私人財產對嗎？警方說他無法辨識，所以依規定認定我是拼裝車？說我無法領回。買來就這樣子，哪裡改裝了？」

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▲原PO不滿被警察開單。

不過，大多數網友一看到原PO出示的照片，馬上就發現原因，並紛紛留言力挺警察執法，「我是很有同理心的人，我只能說我明白警察的想法」、「你沒改裝，賣的人未必沒改裝」、「這種車本來就不能上路，警察不抓而已，平常放任習慣，還真以為合法喔」、「沒牌上路，被開單剛好而已」、「電動車還是要掛認證牌啊！你那麼高調，不抓你抓誰？外籍移工都知道要掛牌」。

也有好心網友提醒，原PO的車牌沒有可供識別的牌照，警察依規定是可以扣車的，如果是向商家購買，而且買來就長這樣，商家一定會有購買證明、檢驗合格證明以及出廠證明，原PO可以拿這3種證明去申訴，申訴成功就能把車領回來。對此，原PO表示，會提出購買證明，並打算在今日（28日）向相關單位提出申訴。

▲原PO臉書全文。

根據勞動部動力發展署今年6月公布的資料顯示，《道路交通管理處罰條例》自今年5月4日修正後，已將電動自行車納管，未來需合格掛牌才能上路，騎乘沒有合格標章的電動自行車除了會遭到沒入，還有可能面臨1200元以上3600元以下罰鍰。

至於改裝的部分，勞動部表示，審驗合格的電動自行車，如果車主為了讓車速更快，而擅自改裝變速裝置，可能會挨罰1800元至5400元，合格車改變一般裝置，例如煞車、鈴號、燈光及反光裝置等安全設備，也會處以最高1200元罰鍰，所以選購電動自行車時，請民眾認明有紅色閃電合格標章的產品，且不得擅自改裝，以免挨罰。

▼電動自行車需合格掛牌才能上路。（圖／翻攝自勞動部動力發展署）