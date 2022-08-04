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快訊／北市社區BA.5職場定序結果　指揮中心14:00說明

▲▼8/3中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/4）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心日前公布北市出現2起本土社區感染BA.5個案，昨日確認其中1案30多歲男性的母親也染BA.5，成為第二起BA.5家庭群聚，另1案30多歲女性在職場有發現1名陽性個案，定序還在進行中，是否也是一起群聚案，預期記者會中將說明。

中央流行疫情指揮中心1日公布一周BA.5定序結果，本土再增2例感染源不明個案，其中一名是北市30多歲男，同住家人60多歲母親也確診，且確診前曾經送男子就醫，昨天基因定序出爐，確認也感染BA.5，成為第二起經基因定序確認家庭群聚個案。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，由於母親發病較晚，且有與指標個案（兒子）接觸，初步研判可能還是指標個案先感染，再傳染給同住家人，家人非BA.5感染源，其源頭仍然以社區感染可能性最高，但尚無法釐清來源。羅一鈞也提到，目前BA.5在社區檢出率約2%，仍屬偏低，否逐漸提到，還需要後一波研判才比較有參考價值。

至於另一名BA.5個案北部30多歲女，同住家人檢驗都是陰性，職場匡列有1人快篩陽性，Ct值小於30已送定序，但因該同事曾於7/24確診，兩人發病日接近，是否有關還有待定序結果釐清。

根據指揮中心統計，本土BA.5個案14例，有4起為社區感染，3起在北部、1起在南部。

▼8/1公佈BA.5變異株個案說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼8/1變異株個案說明。（圖／指揮中心提供）

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