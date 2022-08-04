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大陸 大陸焦點 特派現場

陸晶片圈抓內鬼反腐6人同月被查　紫光前董事長被帶走迄今失聯

▲大陸國家集成電路（積體電路）產業投資基金股份有限公司（大基金）總經理丁文武被查。（圖／CFP）

▲大陸國家集成電路（積體電路）產業投資基金股份有限公司（大基金）總經理丁文武被查。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸官方7月針對晶片（芯片，下同）圈大動作調查貪腐情況，多名企業高層被查。其中，紫光前總裁刁石京被查、董事長趙偉國直接從家中被有關單位帶走，迄今與外界失聯。大陸國家集成電路（積體電路）產業投資基金股份有限公司（大基金）總經理丁文武被查，被認為是晶片業內「反腐風暴」的最高潮。

▲▼紫光,半導體。（圖／視覺中國）

▲紫光集團與大基金來往密切。（圖／視覺中國）

《中新經緯》報導，7月30日，官方通報，丁文武涉嫌嚴重違紀違法，經中央紀委國家監委指定管轄，目前正接受中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組紀律審查、北京市監委監察調查。

國開金融、中國煙草、亦莊國投、中國移動、上海國盛、中國電科、紫光通信、華芯投資等作為發起人在2014年9月24日共同簽署《國家集成電路產業投資基金股份有限公司發起人協議》和《國家集成電路產業投資基金股份有限公司章程》，代表大基金正式成立。

大基金以股權投資等多種形式，重點投資積體電路晶片製造業，晶片設計、封裝測試、設備和材料等產業全都概括在投資範圍內。大基金一期募資1387億元（人民幣，下同），二期募資2041.5億元。

擔任大基金一期、二期總經理、董事的丁文武曾任大陸信息產業部電子信息產品管理司副司長、工信部電子信息司副司長、工信部電子信息司司長。在丁文武之前，已有4名與大基金有關的人員遭查。

▲▼中國計畫研製屬於自己的芯片。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲大陸晶片圈反貪，6名企業高管同月被查。（示意圖／達志影像／美聯社）

被查的企業高管包括，大基金唯一管理人華芯投資原副總裁高松濤，參與大基金投資運作的國家開發銀行國開發展基金管理部前副主任路軍，大基金深圳子基金管理人深圳鴻泰基金投資管理有限公司合伙人王文忠及華芯投資投資三部副總經理楊徵帆等。

另有消息指，大基金與紫光集團及紫光展銳關聯密切。大基金在2020年6月入股紫光展銳，投資佔比近14%；大基金還在2016年對湖北紫芯以及長江存儲發起兩筆投資，投資規模分別達141.4億和135.6億元，持股比例分別為49%和24%，總投資規模接近300億元。

有鑒於紫光集團與大基金金流往來密切，先是紫光集團前董事長趙偉國7月上旬被有關部門從北京家中帶走，仍處於與外界失聯的狀態。隨後，工信部電子信息司前司長、紫光集團前總裁刁石京也被查。

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